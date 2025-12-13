Marian Aioani își „toarnă cenușă în cap”, după golul luat în Rapid - Oțelul: „Nu este o scuză”

„Cred că cei de la Oțelul au fost mult mai buni decât noi în seara aceasta. Nu ne am fi dorit să ajungem în satuația asta, ne-am pregătit pentru meciul ăsta ca să jucăm la victorie.

Dacă ar fi să mă iau după ce simt eu, nu am făcut o partidă strălucită, chiar dacă este o execuție excelentă a lui Paul Iacob. În acel moment am simțit traiectoria mingii, și după nu am mai văzut-o, dar nu este o scuză pentru mine. Poate într-o zi mai bună cred că scoteam acel șut.

Da, este un nou meci, un derby, noi trebie să câștigă acest meci, să luăm cele trei puncte, pentru că în momentul de față avem o datorie”, a declarat Marian Aioani, după înfrângerea cu Oțelul.

În urma acestui rezultat, Oțelul a urcat pe locul șase în Superliga, în timp ce Rapid rămâne lider.

