Oțelul Galați s-a impus cu 2-0 în Giulești și a urcat temporar pe un loc de play-off.

Momentul serii a venit în minutul 80. Paul Iacob, fostul jucător al Rapidului, a executat impecabil o lovitură liberă de la aproximativ 24 de metri.

Mingea a trecut peste zid, cu un efect spectaculos, și s-a oprit sub transversală, fără șanse pentru Marian Aioani. A fost primul gol al lui Iacob în acest sezon.

La final, Laszlo Balint nu și-a ascuns admirația față de jucătorii săi și a avut o reacție savuroasă când a vorbit despre golul lui Paul Iacob.

Laszlo Balint: „La antrenament nu prea îi iese!”

„Trebuie să îi felicit pe băieți din tot sufletul pentru că individual, dar și colectiv, au avut o evoluție extraordinară. Nu am ce să le spun. Dacă aș fi avut acum o pălărie, știți vorba aia, chapeau în fața băieților.

Am norocul să antrenez un grup foarte bun și un grup care e ușor de antrenat. Băieții au înțeles de la săptămână la săptămână ce ne dorim și faptul că am reușit astăzi să avem o evoluție de asemenea nivel în Giulești cu echipa de pe primul loc cred că este ceva.

Ce mă bucură cel mai mult e că victoria asta a venit în urma evoluției noastre.

(n.r. - golul lui Paul Iacob) Fabulos! N-am ce să... fabulos! E un jucător capabil de asemenea execuții. Și la antrenamente are și momente când rămâne să exerseze asemenea execuții. Îți zic sincer că nu prea îi iese (n.r. - râde). E perseverent. Acești jucători au încredere în ceea ce pot face. Această perseverență, dorința de a ridica nivelul, am spus-o mereu, chiar în ciuda unor evoluții mai ușor estetice, am spus mereu că această echipă e în creștere. Vedeți că sunt rezultatele pe care le obținem și nu sunt deloc întâmplătoare.

Până la sfârșitul sezonului regular mai sunt multe puncte puse în joc. Noi trebuie să rămânem conectați la ce avem de făcut. În acest ultim meci în 2025 întâlnim o echipă grea, FC Argeș e o echipă care a demonstrat că locul din clasament nu e unul întâmplător. E o seară frumoasă, o victorie mare dar o să îi lăsăm pe băieți să se bucure, dar de luni trebuie să fim foarte conștienți că ne așteaptă un meci foarte dificil sâmbătă”, a spus Laszlo Balint la finalul partidei.

Succesul din Giulești a urcat-o pe Oțelul la 30 de puncte, pe ultimul loc de play-off, în timp ce Rapid rămâne lider, cu 39 de puncte, dar cu un singur punct avans față de FC Botoșani. Pentru gălățeni urmează duelul cu FC Argeș, în ultimul meci din 2025, LIVE TEXT pe Sport.ro.

