Dan Petrescu FURIOS dupa egalul cu Viitorul: "Am avut un penalty, dar nimeni nu zice nimic! Va fi greu sa luam campionatul in conditiile astea"

CFR Cluj si Viitorul au remizat in meciul din etapa 25, scor 0-0. Dan Petrescu spune ca meciul a fost dominat clar de echipa sa si considera ca ar fi trebuit sa beneficieze de un penalty la Costache. Antrenorul acuza arbitrajul, spunand ca o asemenea maniera nu exista nici macar la jocurile din deplasare.

"Cred ca dupa cum am jucat meritam sa castigam. Am avut 5 ocazii mari noi, ei doar doua. Am avut un penalty, la Costache, dar nimeni n-a zis nimic, pentru ca nu exista interes. Nu vreau sa dau vina pe arbitrii, dar nici cand jucam in deplasare nu suntem arbitrati asa. Va fi foarte greu sa castigam campionatul in conditiile astea.

Adversarul avea nevoie mai mult de victorie decat de un egal, acum asteapta alte rezultate ca sa ajunga in play-off. Sincer, preferam ca Viitorul sa vina dupa o victorie, noi am fi castigat. Ei au venit dupa o infrangere nemeritata din etapa trecuta si au fost montati.

Sistemul cu 2 jucatori U21 nu ne avantajeaza. Sincer, de acum incolo trebuie sa fim foarte atenti la arbitraje", a spus Petrescu dupa meci.