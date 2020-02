Astra, Viitorul si Gaz Metan se lupta pentru play-off! Care sunt calculele complete si cum arata clasamentul Ligii 1 in acest moment

Calcule complete pentru calificarea in play-off

Astra Giurgiu a remizat pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 2-2. Sibienii au deschis scorul prin Debeljuh, insa trupa lui Bogdan Andone a intors scorul prin Valentin Gheorghe, care a reusit o dubla. Cu 5 minute inainte de final, Alex Balan a inscris cu un sut din careu si a restabilit egalitatea, iar meciul s-a terminat la egaliate. Giurgiuvenii au ratat matematic sansa de a se califica in play-off, iar totul se va stabili in ultima etapa.



Cum se poate califica Astra

Daca trupa lui Bogdan Andone obtine cel putin un punct din meciul cu Sepsi sau se poate califica si cu o infrangere, daca Viitorul sau Gaz Metan Medias nu castiga in ultima etapa. In cazul in care Astra va fi la egalitate cu Gaz Metan Medias, departajarea se va face la golaveraj, unde giurgiuvenii au +9, iar Gaz Metan +3.

Cum se poate califica Gaz Metan

Daca Viitorul nu castiga cu Clinceni, se pot califica si cu un egal cu Dinamo



Cum se poate califica Viitorul

Daca trupa lui Gica Hagi castiga cu Clinceni, sau daca Astra sau Gaz Metan obtine cel mult un punct cu Dinamo. Mai exista si varianta unui rezultat de egalitate daca Gaz Metan pierde cu Dinamo

Cum arata clasamentul Ligii 1

