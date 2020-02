Massimiliano Allegri a vorbit despre viitorul sau! Cand revine in antrenorat si care e clubul urias la care poate ajunge

Massimiliano Allegri s-a hotarat sa revina pe banca tehnica.

Tehnicianul italian a declarat ca vrea sa revina in antrenorat in luna septembrie.

"In septembrie trebuie sa revin. Daca ma obisnuiesc in vacanta nu voi mai lucra niciodata. Din respect pentru ceilalti antrenori, nu voi vorbi despre posibilele destinatii", a spus Allegri, conform The Sun.

Mai multe cluburi de top din Europa sunt interesate de antrenorul italian. O posibila destinatie ar fi Manchester United. Conducerea "diavolilor" l-ar putea demite pe Ole Gunnar Solskjaer daca echipa nu se va califica in Champions League. United se afla pe locul 7 in campionat, cu 38 de puncte dupa 26 de meciuri.

Zvonurile legate de United au fost amplificate in momentul in care Allegri a spus ca incearca sa invete limba engleza. Acesta a spus ca invata limba pentru scopuri personale.