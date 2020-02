"Brrr!!! Tremuram!" :)) Hagi a lasat masca pe toata lumea dupa CFR - Viitorul! Ce spune de RAZBOIUL pentru play-off

Hagi e multumit de punctul obtinut la Cluj!

Victoria cu CFR o lasa pe Viitorul cu sanse mari la play-off.

Hagi a fost pus pe glume la flash interviuri. A zambit im momentul in care a fost intrebat daca 'tremura pentru prezenta in ultimele 6 locuri'. Viitorul da peste Clinceni pe teren propriu in ultima etapa din sezonul regulat.

"Cine a plecat cu 3 puncte de la Cluj? Ne-am adaptat la teren, a aratat cum a aratat. Stiam ca CFR are un joc mult mai direct decat noi, sunt puternici acasa. A trebuit sa ne adaptam repede si la tactica, si la teren. Incetul cu incetul am facut si noi ce trebuie, cu toate ca CFR a controlat jocul. Noi ne-am axat pe ceea ce puteam sa facem. Speram sa avem o ocazie, sa-i prindem, sa greseasca in aparare. N-am marcat nici noi, nici ei, asta e. Stiam ca intalnim o echipa care joaca un fotbal al ei, dar foarte competitiv. Stiam ca vor avea cel mai bun 11 posibil. Mergem inainte, vedem ce facem in continuare. Brrr.... tremuram pentru play-off! (rade) Viata e plina de oportunitati, important e sa fii deschis, sa te bati, sa fii motivat. Trebuie sa incercam sa revenim, sa avem ambitie, sa jucam fotbal. Azi am aratat ca putem si sa luptam, sa jucam un altfel de fotbal. De cand ne cunoasteti, am incercat sa jucam un fotbal bun, pozitiv. De maine, o luam de la capat. Ne place performanta, dar avem si noi limitele noastre", a spus Hagi.