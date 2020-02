"El e viitorul!" Cristiano Ronaldo si-a ales urmasul! Cine considera starul portughez ca va domina fotbalul mondial in urmatorul deceniu! VIDEO

Cristiano Ronaldo a spus pe cine vede urmasul sau.

Starul portughez al celor de la Juventus, Cristiano Ronaldo, este de parere ca atacantul celor de la PSG, Kylian Mbappe, va fi cel mai bun fotbalist al lumii in viitor.

"Mbappe este viitorul si prezentul, un jucator fantastic, foarte rapid. El e viitorul", a spus Cristiano Ronaldo.

Mbappe este in momentul de fata cel mai bine cotat jucator din lume, acesta valorand 200 de milioane de euro, pe transfermarkt. Mbappe este tinta lui Florentino Perez pentru perioada de transferuri din vara. Presedintele galacticilor este dispus sa sparga toata recordurile si sa il aduca pe Bernabeu pe starul francez, care a marcat 24 de goluri in 29 de meciuri pentru PSG in acest sezon.

Cristiano Ronaldo sur @KMbappe : « Kylian est le futur et le présent, c’est un joueur fantastique et il est très rapide. » pic.twitter.com/95ShVxqVTd — Kylian Mbappé France (@KMBappe_France) February 19, 2020