Rugaciunea lui Gigi a iesit pe jumatate! CFR a remizat cu Viitorul, dar FCSB a scapat de SCENARIUL cel mai negru! Care sunt calculele pentru play-off si cum arata clasamentul

FCSB este calificata matematic in play-off.

CFR si Viitorul au remizat, scor 0-0, in Gruia, iar rezultatul de aseara a calificat-o pe FCSB matematic in play-off si totodata Sepsi a iesit matematic din calculele pentru calificarea in play-off.

In cursa pentru play-off au mai ramas astfel 4 echipe. Astra, Gaz Metan Medias, FC Botosani si Viitorul. Daca primele 3 echipe depind de propriile rezultate, trupa lui Gica Hagi nu mai depinde doar de ea. Daca Astra obtine 3 puncte din urmatoarele 2 meciuri sau daca Gaz Metan nu castiga mai mult de 3 puncte din urmatoarele 2 partide, atunci Astra se va califica in play-off.

Viitorul se poate califica daca obtine o victorie in ultima etapa, Gaz Metan Medias sa nu castige mai mult de 4 puncte din ultimele 2 meciuri sau FC Botosani sa nu reuseasca mai mult de doua puncte. Mai exista posibilitatea ca Viitorul sa sufere o infrangere, iar Gaz Metan sa nu obtina mai mult de doua puncte.

FC Botosani se poate califica cu 3 puncte din cele 6 puse in joc in ultimele doua etape, dar conditia este sa ajunga la egalitate de puncte cu Viitorul si Astra sau sa obtina un punct, dar conditia este ca Gaz Metan sa nu obtina mai mult de doua puncte. Mai exista si posibilitatea sa piarda ambele meciuri, dar cu conditia ca Gaz Metan sa nu obtina mai mult de doua puncte, iar Viitorul sa piarda ultima partida.

Gaz Metan se poate califica doar cu o victorie din ultimele doua meciuri, cu conditia sa nu ajunga la departajare doar cu Viitorul.

Cum arata clasamentul in acest moment