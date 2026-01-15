Matteo Duțu (20 de ani), fundașul central de la echipa secundă a lui AC Milan, este așteptat să semneze cu Dinamo în această săptămână. Internaționalul U21 a fost dorit și de Universitatea Craiova, însă jucătorul a ales formația bucureșteană, după cum a anunțat Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor.

Matteo Duțu, așteptat la Dinamo după Como - Milan



În această seară, Duțu va face parte din lotul lui AC Milan pentru partida de pe terenul lui Como, din Serie A. Ulterior, fundașul născut la Roma este așteptat să semneze cu Dinamo, a spus Andrei Nicolescu.



"Duțu o să fie în lot pentru meciul de joi al lui Milan. Teoretic, după ziua de joi, o să ne închidem. Până nu semnăm și nu avem hârtia semnată, nu vreau să mai vorbesc. E vorba de transfer definitiv cu opțiune de răscumpărare pentru Milan în funcție de evoluția jucătorului.



Opțiunea de răscumpărare poate fi activată până în vara asta pentru o anumită sumă și până în vara viitoare pentru o cu totul altă sumă", a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la Prima Sport.



Matteo Duțu s-a format în academiile lui Lazio și AC Milan, iar în prezent este căpitanul echipei Milan Futuro, care evoluează în Serie D. Massimiliano Allegri l-a inclus pe fundaș în lotul primei echipe la mai multe meciuri, însă nu l-a folosit încă într-o partidă oficială.

