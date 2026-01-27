INTERVIU Florentin Petre: "Suntem o haită de câini înfometați de succese!". Ce spune despre Cîrjan și Kopic

Florentin Petre: "Suntem o haită de câini înfometați de succese!". Ce spune despre Cîrjan și Kopic Superliga
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sport.ro a stat de vorbă cu Florentin Petre, legenda lui Dinamo, actual antrenor secund la gruparea roș-albă.

TAGS:
Florentin PetreDinamointerviuKopicSuperliga Romanieicirjan
Din articol

Florentin Petre: "Suntem o haită de câini înfometată de succese!"

Florentin Petre

  • Florentin petre zeljko kopic
×
Mihai Popescu a discutat cu Florentin Petre înainte de Dinamo – FCSB / Foto: Sport.ro
Florentin Petre: "Imi dau viata pentru nationala"
Florentin Petre: Vreau sa batem Franta cu 3-0
Florentin Petre: "Pulhac si Ropotan sunt 100% dinamovisti!"
Florentin Petre aduce victoria lui Terek!
Florentin Petre la Dinamo?
Florentin Petre / Foto: Captură Sport.ro
ÎNAPOI LA ARTICOL

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, a împlinit 50 de ani pe 15 ianuarie. Triplu campion cu „roș-albii” ca jucător în anii 2000, „Piticul”, cum i se spune, e liantul care duce mai departe spiritul „câinilor” de altădată.

Cum e la 50 de ani?
Mă simt ca la 32. Nu mă simt de 50, pentru că Dumnezeu mi-a dat un corp sănătos, cu o inimă și cu un creier sănătoase. Cel mai important este că mă antrenez mereu și nu-i dau timp corpului să îmbătrânească. M-am antrenat o viață, chiar mă gândeam că alerg de 43-44 de ani. Joc fotbal, de la șase ani.

Mai joci și acum? 
Da, da, da, joc. Mă mai băg și eu la miuță sau când ne lipsește câte un jucător.

Nu te faci de râs, nu? 
Când vine mingea la mine, nu mă fac de râs. E mai greu cu partea fizică, nu mai rezist cum rezistam pe timpuri, dar calitatea și execuția nu ți le ia nimeni, niciodată.Ți le-ai dezvoltat în timp atât de bine, că... E vorba și de talentul pe care l-am avut.

Florentin Petre: „Sunt mândru de Cîrjan! Știe să gestioneze vestiarul”

Se aseamănă cineva cu stilul tău din actualul lot? 
Mmm... Sunt mulți jucători pe care îi admir. De fapt, admir tot grupul. Acesta a făcut diferența. Îmi place Cătălin (n.r. - Cîrjan), pentru că este liderul de echipă pe care Dinamo îl are. Mă bucur și sunt mândru de el, pentru că știe cum să gestioneze vestiarul, atât prin comportamentul lui la antrenamente și meciuri, cât și prin felul cum se comportă în vestiar. El, plus încă 3-4 jucători, și mă refer la Opruț, la Edi Gnahore, la Devis Epassy. Sunt jucători care au o anumită conduită și un anumit ritm în vestiar, iar Dinamo are nevoie de 4-5 jucători în vestiar care să unească grupul.

Sunt „câini”?
Da, da, da. La felul cum se comportă și la felul cum joacă și la felul cum se pregătesc și cum respectă planurile de joc și de antrenament, sunt „câini”. De fapt, tot grupul suntem o haită de câini care este înfometată de succes, pregătită pentru orice meci pe care noi îl avem de aici înainte și bineînțeles suntem dornici de rezultate extraordinar de bune, ca să aducem Dinamo acolo unde își dorește toată lumea.

Vă gândiți la titlu?
Cel mai mult ne gândim la a avea continuitate în rezultate. Dacă avem continuitate în rezultate și victoriile vin una după alta, pentru noi asta este cel mai important. Că ne vom bate la titlu... Asta este o muncă de echipă pe care Zeljko (n.r. - antrenorul Kopic) a format-o într-o perioadă destul de scurtă și suntem mândri de asta.

Nu vrei să zici clar, ca să nu pui presiune? 
Nu, nu. Lasă jucătorii să fie încântați. De fapt, toți suntem încântați. Eu știu ce înseamnă să câștigi un titlu cu Dinamo, știu ce înseamnă presiune. Știu ce înseamnă toate momentele astea extraordinar de frumoase. Și toată suflarea dinamovistă își dorește să le trăiască din nou. Sper din toată inima ca noi să fim cei care le oferă posibilitatea de a se bucura cât mai repede de rezultatele astea bune.

„Îi învățăm ce înseamnă spiritul dinamovist”

Vorbeai de băieții care sunt „câini”, bănuiesc că-i inspiră și pe ceilalți. Se apropie actualul lot de spiritul vostru de „câine roșu”, cum se zicea înainte despre voi?
Da. Ei văd ce se întâmplă, media, internet, ei simt foarte bine legătura asta între jucători, fani și performanța pe care noi trebuie să o facem. Prin calitățile lor și prin atitudinea pe care o au, ei demonstrează până în momentul de față că într-adevăr sunt niște câini de luptă care se sacrifică în fiecare zi. Ploaie, vânt, ceață, zăpadă, gheață, astea fac parte din meseria noastră și mi se pare corect ca ei să aibă atitudinea asta de câine de luptă. Sunt un pic diferite perioadele, pentru că noi am avut, de exemplu, la începuturi, jucători care au crescut în curtea clubului Dinamo și s-au dezvoltat cu spiritul ăsta, dar acum noi, cei care am făcut performanță la Dinamo în trecut, încercăm la fiecare discuție pe care o avem cu jucătorii, că este străin sau că este român, să-i oferim posibilitatea să înțeleagă extraordinar de bine ce înseamnă spiritul dinamovist. Mă bucur foarte tare că lucrurile astea dau rezultate și că împreună cu staff-ul, împreună cu Zeljko și cu conducerea administrativă, aducem jucătorii la un nivel de pregătire mentală de înalte performanțe, pentru că asta ne dorim. 

E clar că e și meritul tău, nu trebuie să fii modest, sunt convins că ai un rol foarte important acolo pentru că ai trecut prin toate astea, cum ziceai și tu. 
E meritul nostru. Eu niciodată nu o să spun: da, dom'ne, eu am făcut acolo, eu am făcut aia. Nu! Suntem o armată de oameni care se ocupă de Dinamo și vrem să aducem Dinamo acolo unde își dorește toată lumea. Istoria ne obligă pe noi, cei care suntem în clubul Dinamo astăzi, să muncim, să avem disciplina pe care Dinamo a avut-o în toți anii ăștia de istorie din 1948 până acum. Suntem obligați să ducem istoria asta mai departe. E greu, dar ne încadrăm.

„Mobilizare, luptă, dorința de a câștiga mereu”

Voi cum abordați un meci pe vremea ta? Vă mobilizați in vestiar sau cum se întâmpla? Aveați așa o foame mare de goluri, de puncte, de victorii?
Da, da, și acum e la fel. Și acum fiecare generație în parte se mobilizează, pentru că nu există timp. La Dinamo nu e timp. Am câștigat meciul cu Hermannstadt, de exemplu, și acum să ne culcăm pe-o ureche. Nu. A doua zi după meciul cu Hermannstadt am luat-o de la capăt să câștigăm meciul cu Petrolul, care este vineri. Și asta se va întâmpla la fiecare meci. Mobilizarea asta, spiritul ăsta de luptă și dorința asta de a câștiga cele trei puncte sunt zi de zi. Nu contează că joci cu FCSB sau cu Hermannstadt. E foame de puncte, foame de performanță. Vrem să facem ceva. Vrem să aducem Dinamo acolo unde era. La un club atât de mare, nu ai timp să te bucuri foarte tare după o victorie. Pentru că imediat vine săptămâna, weekendul următor, trebuie să câștigi următorul meci, ești obligat să-l câștigi. Și trebuie să mergi mai departe. 

Totuși, mai sunt și meciuri în care v-ați mulțumi cu un egal, nu?
Nu există concepția asta: „stai, că mă duc să fac egal”. Chiar ziceau unii: „dom'le, mai sunt șapte meciuri, câte puncte ne trebuie să ajungem în play off?” Dar nu mă interesează asta! Păi mine mă interesează să câștigăm cele șapte meciuri rămase. Pe noi ne interesează să mergem să câștigăm cele șapte meciuri care mai sunt până la finalul sezonului. Asta le spunem și jucătorilor zi de zi. Nu există „stai, dom'le, că mai avem nevoie de cinci puncte să mergem în play-off și după aceea gata. Nu, nu. Noi trebuie să câștigăm cele șapte meciuri care mai sunt. Fiecare meci în parte trebuie câștigat, ca să ajungem la cât mai multe puncte. Asta este mentalitatea noastră și asta le-o implementăm și jucătorilor. 

Cel mai periculos adversar din ce ai văzut până acum? 
Sunt echipe foarte bine pregătite, echipe cu bani mulți, cu jucători de calitate, care fac diferența. Mă refer la Craiova, Rapid, FCSB, CFR. În plus, nu mai sunt echipe mici. Există posibilitatea ca oricând o echipă din mijlocul sau din coada clasamentului să bată liderul fără nicio problemă. Și asta mă bucură, pentru că nu există diferență mare de valoare și de calitate între echipe. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo joacă astăzi meciul sezonului!
Dinamo joacă astăzi meciul sezonului!
Dinamo a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan: "5 milioane de euro"
Dinamo a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan: "5 milioane de euro"
Transferul pe care Dinamo îl regretă! "Câinii" ar fi dat lovitura: "O eroare uriașă făcută de club"
Transferul pe care Dinamo îl regretă! "Câinii" ar fi dat lovitura: "O eroare uriașă făcută de club"
Daniel Pancu, criză de nervi după ce a umilit-o pe FCSB: „CFR nu e moartă! Suntem desconsiderați pe față”
Daniel Pancu, criză de nervi după ce a umilit-o pe FCSB: „CFR nu e moartă! Suntem desconsiderați pe față”
Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după eșecul usturător cu CFR Cluj: „Nicio șansă”
Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după eșecul usturător cu CFR Cluj: „Nicio șansă”
Ioan Andone, încântat de mutarea pe care a făcut-o Kopic la Dinamo: „Îmi place de el acolo”
Ioan Andone, încântat de mutarea pe care a făcut-o Kopic la Dinamo: „Îmi place de el acolo”
ULTIMELE STIRI
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Se întoarce Radu Drăgușin la Genoa!? Răzvan Raț a dat imediat răspunsul
Se întoarce Radu Drăgușin la Genoa!? Răzvan Raț a dat imediat răspunsul
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid



Recomandarile redactiei
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari
Alte subiecte de interes
"Mai uşor de dirijat!" Cornel Dinu, teorie surprinzătoare în privința sosirii lui Florentin Petre la Dinamo
"Mai uşor de dirijat!" Cornel Dinu, teorie surprinzătoare în privința sosirii lui Florentin Petre la Dinamo
Florentin Petre, prezentat la Dinamo: ”Micuț, 1.66 m, dar imens ca jucător!”
Florentin Petre, prezentat la Dinamo: ”Micuț, 1.66 m, dar imens ca jucător!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dorin Goian: „Pușcaș dă gol când ne arde buza mai tare! Ucraina e peste noi și individual, și ca echipă”
Dorin Goian: „Pușcaș dă gol când ne arde buza mai tare! Ucraina e peste noi și individual, și ca echipă”
Bănel Nicoliță: „Batem Ucraina! Ne clasăm pe locul 2 în grupă!” / „Je parle très bien français, mon frère!”
Bănel Nicoliță: „Batem Ucraina! Ne clasăm pe locul 2 în grupă!” / „Je parle très bien français, mon frère!”
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!