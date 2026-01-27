Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, a împlinit 50 de ani pe 15 ianuarie. Triplu campion cu „roș-albii” ca jucător în anii 2000, „Piticul”, cum i se spune, e liantul care duce mai departe spiritul „câinilor” de altădată.



Cum e la 50 de ani?

Mă simt ca la 32. Nu mă simt de 50, pentru că Dumnezeu mi-a dat un corp sănătos, cu o inimă și cu un creier sănătoase. Cel mai important este că mă antrenez mereu și nu-i dau timp corpului să îmbătrânească. M-am antrenat o viață, chiar mă gândeam că alerg de 43-44 de ani. Joc fotbal, de la șase ani.



Mai joci și acum?

Da, da, da, joc. Mă mai băg și eu la miuță sau când ne lipsește câte un jucător.



Nu te faci de râs, nu?

Când vine mingea la mine, nu mă fac de râs. E mai greu cu partea fizică, nu mai rezist cum rezistam pe timpuri, dar calitatea și execuția nu ți le ia nimeni, niciodată.Ți le-ai dezvoltat în timp atât de bine, că... E vorba și de talentul pe care l-am avut.

Florentin Petre: „Sunt mândru de Cîrjan! Știe să gestioneze vestiarul”



Se aseamănă cineva cu stilul tău din actualul lot?

Mmm... Sunt mulți jucători pe care îi admir. De fapt, admir tot grupul. Acesta a făcut diferența. Îmi place Cătălin (n.r. - Cîrjan), pentru că este liderul de echipă pe care Dinamo îl are. Mă bucur și sunt mândru de el, pentru că știe cum să gestioneze vestiarul, atât prin comportamentul lui la antrenamente și meciuri, cât și prin felul cum se comportă în vestiar. El, plus încă 3-4 jucători, și mă refer la Opruț, la Edi Gnahore, la Devis Epassy. Sunt jucători care au o anumită conduită și un anumit ritm în vestiar, iar Dinamo are nevoie de 4-5 jucători în vestiar care să unească grupul.



Sunt „câini”?

Da, da, da. La felul cum se comportă și la felul cum joacă și la felul cum se pregătesc și cum respectă planurile de joc și de antrenament, sunt „câini”. De fapt, tot grupul suntem o haită de câini care este înfometată de succes, pregătită pentru orice meci pe care noi îl avem de aici înainte și bineînțeles suntem dornici de rezultate extraordinar de bune, ca să aducem Dinamo acolo unde își dorește toată lumea.



Vă gândiți la titlu?

Cel mai mult ne gândim la a avea continuitate în rezultate. Dacă avem continuitate în rezultate și victoriile vin una după alta, pentru noi asta este cel mai important. Că ne vom bate la titlu... Asta este o muncă de echipă pe care Zeljko (n.r. - antrenorul Kopic) a format-o într-o perioadă destul de scurtă și suntem mândri de asta.



Nu vrei să zici clar, ca să nu pui presiune?

Nu, nu. Lasă jucătorii să fie încântați. De fapt, toți suntem încântați. Eu știu ce înseamnă să câștigi un titlu cu Dinamo, știu ce înseamnă presiune. Știu ce înseamnă toate momentele astea extraordinar de frumoase. Și toată suflarea dinamovistă își dorește să le trăiască din nou. Sper din toată inima ca noi să fim cei care le oferă posibilitatea de a se bucura cât mai repede de rezultatele astea bune.

