Al doilea transfer al iernii la Dinamo! „Câinii roșii” au câștigat duelul cu o rivală din Superligă

Fundașul central Matteo Duțu (20 de ani) se va transfera de la AC Milan la Dinamo. Informația a fost dezvăluită de Nicolo Schira, jurnalist italian specializat în transferuri.

Matteo Duțu, de la AC Milan la Dinamo

Angajamentul lui Duțu cu roș-albii va fi valabil până în 2029. AC Milan își va păstra 50% dintr-un viitor transfer al internaționalului U21.

„Afacerea s-a făcut! Matteo Duțu merge la Dinamo București de la AC Milan. Contract până în 2029. Milan va avea 50% dintr-un viitor transfer”, a notat jurnalistul Nicolo Schira, pe contul său de X.

