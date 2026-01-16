Al doilea transfer al iernii la Dinamo! „Câinii roșii” au câștigat duelul cu o rivală din Superligă

Fundașul central Matteo Duțu (20 de ani) se va transfera de la AC Milan la Dinamo. Informația a fost dezvăluită de Nicolo Schira, jurnalist italian specializat în transferuri.
Matteo Duțu, de la AC Milan la Dinamo
Angajamentul lui Duțu cu roș-albii va fi valabil până în 2029. AC Milan își va păstra 50% dintr-un viitor transfer al internaționalului U21.
„Afacerea s-a făcut! Matteo Duțu merge la Dinamo București de la AC Milan. Contract până în 2029. Milan va avea 50% dintr-un viitor transfer”, a notat jurnalistul Nicolo Schira, pe contul său de X.
Dinamo a câștigat duelul cu Universitatea Craiova
Universitatea Craiova a încercat să îl ademenească pe Matteo Duțu în Bănie cu un salariu mai mare. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, l-a convins pe Duțu că are mai mari șanse să se impună la Dinamo.
„I-am explicat că la noi s-ar integra mult mai repede decât acolo. Noi avem doi fundași centrali, Craiova are șapte”, a spus Nicolescu.
Până acum, Dinamo a reușit să îl aducă pe fundașul stânga Valentin Țicu (25 de ani) de la Petrolul Ploiești, în calitate de jucător liber de contract.
Matteo Duțu, un fotbalist de viitor
Matteo Duțu este căpitanul formației AC Milan Futuro, grupare care evoluează la nivelul ligii a patra din Italia. El a fost convocat în lotul „diavolilor” pentru succesul din deplasare de la Como de aseară, 3-1.
Cotat de Transfermarkt la 250.000 de euro, Matteo Duțu a strâns 9 selecții pentru România U21.