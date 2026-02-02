„Este unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat până acum, un om pe care îl admir și îl respect pentru felul cum își pregătește fiecare minut din viață. Este omul pe care mă bazez și omul pe care îl susțin în fiecare secundă din viața mea, pentru că îl simt cum își dorește să facă performanțe cu Dinamo.

Ne completăm reciproc pentru că amândoi avem aceeași mentalitate, aceeași dorință, amândoi suntem pregătiți pentru înalta performanță pe care Dinamo o cere. Este și normal să ne completăm, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă”, caracterizează „Piticul” relația sa cu Zeljko Kopic.

„Antrenamente foarte grele”

Petre consideră că antrenamentele pe care le conduce alături de croat sunt „foarte grele și foarte bine stabilite. Atât timp cât ești puternic de picioare și gândești fotbalul la fel în fiecare zonă a terenului și atât timp cât de la staff pleacă spre jucători informația corectă, nu ai cum să nu faci performanță”.

Cu cei doi la timonă, Dinamo a acumulat 45 de puncte în 24 de etape scurse de la începutul actualului campionat, înscriind 36 de goluri și primind doar 20 (locul 2 în acest moment).

Kopic este la Dinamo de la 1 decembrie 2023. De curând, și-a prelungit contractul până pe 30 iunie 2028. A stat pe banca „roș-albilor”, până în acest moment, în 93 de meciuri, obținând 37 de victorii și 33 de remize, golaveraj 118-91, cu o medie de 1,55 puncte câștigate per meci. El le-a mai antrenat în carieră, printre altele, pe Hajduk Split și Dinamo Zagreb (ambele din Croația), Pafos (Cipru) și Botev Plovdiv (Bulgaria).

Florentin Petre este secundul lui Kopic din 12 iunie 2024. Ca fotbalist, „Piticul” a câștigat cu Dinamo trei titluri (2000, 2002 și 2004), cinci Cupe ale României (2000, 2001, 2003, 2004 și 2005) și o Supercupă a României (2006).

