După înfrângerea din Giulești, care a dus-o pe Dinamo pe locul șase, cu 26 de puncte și la cinci distanță de liderul Rapid, ”câinii” sunt în fața unui alt meci dificil: Universitatea Craiova vine joi pe Arena Națională.

Kennedy Boateng, George Pușcaș și Mamoudou Karamoko sunt indisponibili pentru această partidă și vor reveni abia după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, atunci când Dinamo o va întâlni pe FC Argeș.

Dinamo, fără patru jucători în meciul cu Universitatea Craiova! Ar putea reveni Mărginean

Pe lista indisponibililor se adaugă și numele lui Matteo Duțu (20 de ani), titular în centrul defensivei în meciul cu Rapid, alături de Nikita Stoinov. Fundașul transferat de la AC Milan a văzut cartonașul roșu pe finalul partidei, după un fault la Andrei Borza, astfel că antrenorul dinamovist va fi nevoit să improvizeze pentru această partidă.

Singurul semn de întrebare este legat de Andrei Mărginean (24 de ani), revenit în circuitul echipei după ce a fost operat pentru apendicită. În sezonul precedent, mijlocașul defensiv a fost titularizat de mai multe ori, ”de nevoie”, ca fundaș central, post pe care a avut prestații onorabile, astfel că poate reprezenta o soluție bună în meciul cu Universitatea Craiova dacă va fi apt.

„Mărginean sută la sută intră în program, dar n-o să poată săptămâna asta. Speram săptămâna viitoare dacă jucam mai târziu, dar joi... nu știu cum o să fie”, spunea Andrei Nicolescu, la Prima Sport, înainte de meciul cu Rapid.

Cum ar putea arăta Dinamo în meciul cu Universitatea Craiova: Epassy - Sivis, Mărginean, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mihai, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Rapid - Dinamo 3-2. Giuleștenii, victorie dramatică în derby

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.

În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).

Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.