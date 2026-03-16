Mirel Rădoi a acceptat să revină la FCSB doar până la finalul acestui sezon, obiectivul fiind calificarea echipei în Conference League. Din vară, antrenorul are un acord cu o echipă din străinătate pe care ar urma să o preia, motiv pentru care șansele de a rămâne la formația roș-albastră sunt reduse.

Gigi Becali: "Mirel Rădoi nu a semnat cu următoarea echipă. E posibil să caute alt antrenor"

Gigi Becali spune însă că trage speranțe ca Rădoi să fie antrenorul lui FCSB și în următorul sezon, având în vedere că tehnicianul a refuzat pentru moment să semneze contractul cu următoarea echipă.

"Șansele ca Rădoi să rămână sezonul viitor nu le știu. El a zis: 'Nașule, doi luni și jumătate, atât!'. Mi-a arătat contractul, 1.600.000 de euro, cu tot cu staff. A zis că doar trebuie să-l semneze. El le-a zis: 'Semnați-l voi și îl semnez și eu'. Ei nu l-au semnat. Ca atare, nici el nu l-a semnat.

Dacă ei n-au semnat, e posibil să caute alt antrenor. Acum, contează și asta: dacă Mirel califică echipa, contează la CV și ăia semnează contractul dacă are reușite aici. E greu să rămână. Deși, dacă vrea Dumnezeu, găsesc ăia un alt antrenor și rămâne Mirel aici.

Mirel lucrează bine în cel mai mic detaliu. Unde să mai găsesc eu altul? Să iau eu încă unul și să fac eu schimbările? Nu mai vreau! Trebuie să aduc eu jucători, de unde să-i aduc? De la Oțelul, UTA și Metaloglobus? Trebuie să stai să te uiți pe platformele de fotbal 10 ore, 15 ore. Stau eu să mă uit, care nici nu merg la stadion? Mai stau eu de așa ceva? D-asta aș vrea să rămână Mirel, ca să facă o treabă. Până la urmă, e și chestiunea specială naș-fin", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, după FCSB - Metaloglobus 0-0.

