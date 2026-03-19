Dinamo - Universitatea Craiova, din nou derby în play-off, de la ora 20:30 pe Arena Națională!

O nouă întâlnire între ”câini” și ”lei”, acum în play-off-ul din Superligă.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc în primul meci al etapei a doua din play-off-ul Superligii.

Derby-ul se joacă pe Arena Națională din Capitală și ambele echipe vin după eșecuri în runda inaugurală din play-off.

Dinamo a pierdut cu 2-3 în fața Rapidului, într-un meci marcat însă de erorile uriașe ale arbitrului Istvan Kovacs, în timp ce oltenii au capotat surprinzător acasă în fața lui FC Argeș, scor 0-1.

Arbitrul trimis de CCA la Dinamo - Universitatea Craiova, după ce "câinii" au cerut suspendarea lui Istvan Kovacs

Dinamo vine după patru eșecuri consecutive în campionat și scandalul de proporții de la derby-ul cu Rapid.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut un discurs virulent după meci, solicitând ca Istvan Kovacs să fie suspendat și să nu mai fie delegat la meciurile echipei sale.

Pentru următorul meci al lui Dinamo, cu Universitatea Craiova, CCA l-a trimis la centru pe Horațiu Feșnic, care va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram și Alexandru Cerei, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Valentin Avram. În camera VAR se vor afla Florin Andrei și Romică Bîrdeș.

Horațiu Feșnic a mai arbitrat două meciuri ale lui Dinamo din acest sezon de Superliga. În ambele ocazii, "câinii" s-au impus: 4-3 contra lui FCSB și 3-2 împotriva celor de la Farul.

Feșnic a arbitrat și trei partide ale Universității Craiova din acest sezon de Superliga: 0-1 cu Oțelul Galați, 4-0 împotriva celor de la Petrolul și 1-1 cu Rapid.

