Danny Armstrong a fost cel care a deschis scorul în minutul nouă, dintr-un penalty obținut de Alexandru Musi și acordat de Istvan Kovacs după consultarea arbitrajului video.

Rapid e noul lider din Superligă!

Dinamoviștii nu și-au putut menține avantajul până la pauză. Constantin Grameni a restabilit egalitatea cu un șut superb, din afara careului, care l-a lăsat fără replică pe Devis Epassy.

Cîrjan a dus scorul la 2-1 după o fază ”desenată” de Alexandru Musi în minutul 47 și a readus-o pe Dinamo în avantaj, dar bucuria oaspeților nu a dat foarte mult pentru că Petrila a înscris cu o execuție ”de pus în ramă” în minutul 67.

Lovitura de grație a fost dată de Cătălin Vulturar, care a înscris primul său gol în Superligă din alunecare, din fața lui Epassy.

În urma acestui rezultat, Rapid a ajuns la 31 de puncte și va fi lider în Superligă la finele acestei etape, indiferent de rezultatul meciului dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj. Dinamo rămâne ultima în play-off, cu 26 de puncte și pierde, momentan, contactul cu locurile fruntașe.

În următoarea partidă din campionat, Rapid se va deplasa la Cluj pentru meciul cu CFR, iar Dinamo va juca pe teren propriu cu liderul Universitatea Craiova.