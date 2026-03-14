Este episodul cu numărul 122 al rivalității din prima ligă, iar duelul vine într-un moment important al sezonului, imediat după înjumătățirea punctelor. Ambele echipe visează la titlu, astfel că miza confruntării este uriașă.

Dinamo are însă un complex în fața rivalei din Giulești, pe care nu a mai învins-o din 2015. În această perioadă, Rapid a trecut prin faliment și a revenit din ligile inferioare, în timp ce „câinii” au avut și ei un sezon petrecut în eșalonul secund.

Dinamo traversează o perioadă complicată, cu trei înfrângeri consecutive, însă diferența față de Rapid este de doar două puncte, iar un succes în această seară ar putea relansa serios lupta la titlu.

De partea cealaltă, FC Rapid București este în urmărirea liderului Universitatea Craiova și speră să câștige primul titlu după mai bine de două decenii de așteptare.