Zeljko Kopic a fost sincer: ce urmează pentru antrenorul lui Dinamo

Dinamo se află pe locul patru în play-off-ul Superligii, la doar trei „lungimi” de barajul pentru un loc în calificările pentru Conference League.

Zeljko Kopic a vorbit despre viitorul său pe banca formației din Ștefan cel Mare și a dezvăluit că a avut mai multe oferte cărora nu le-a dat curs.

Antrenorul croat nu a vrut să ofere detalii, dar a dat de înțeles că nu scoate complet din calcul o plecare în această vară.

„Vara asta am avut deja câteva oferte! Dar nu e ceva despre care vreau să discut. Am un contract aici. În fiecare zi lucrez cât de mult și de bine pot pentru ca echipă să fie mai bună, și nu știi niciodată în meseria de antrenor, ce se va întâmpla mâine. Dar concentrarea mea principală și singurul lucru pe care îl am în minte este Dinamo!”, a declarat Kopic, conform gsp.

Tehnicianul se află la formația bucureșteană din decembrie 2023 și a reușit să ridice enorm formația roș-albă, după ce în primul sezon a salvat-o de la retrogradare în urma unui baraj câștigat cu Csikszereda.

Zeljko Kopic mai are contract cu Dinamo până în iunie 2028.

Confesiunea lui Zeljko Kopic: „Am fost aproape morți”

Dinamo a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, pe Rapid, în etapa a 6-a din play-off-ul Superligii.

La finalul derby-ului, antrenorul învingătorilor, Zeljko Kopic, a explicat că a trebuit să țină discursuri motivaționale pentru a-și revitaliza elevii după eșecul dramatic din semifinalele Cupei României, contra Universității Craiova.

„Suntem cu toții fericiți, sunt mândru de băieții mei. După acel meci de cupă și tot ce s-a întâmplat acolo, am avut câteva zile să ne recuperăm. Am întâlnit un adversar puternic, sunt mulțumit de evoluția jucătorilor.

Am vorbit cu Cătălin Cîrjan (n.r.- intrat la pauză în derby). Știu și ei că sunt mai multe meciuri. E mai ușor să iau o decizie în momentul în care am o cuminicare bună cu jucătorii.

Asta e meseria mea. A fost greu după meciul cu Craiova. Am suferit mult, dar a trebuit să îi motivez. Așa este viața, cu suișuri și coborâșuri din punct de vedere emoțional și mental. Am fost aproape morți.

Ne dorim să ajungem în Europa. Știm că play-off-ul este o competiție dură. Am avut și neșansă din punctul meu de vedere. Vedem pe final cum terminăm”, a spus Zeljko Kopic, la interviul de după derby.