Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

FCSB pregătește deja următorul sezon.

Chiar înainte de barajul cu Dinamo pentru calificarea în preliminariile Conference League, FCSB l-a ofertat pe Stefan Pirgic, un mijlocaș promițător în vârstă de 23 de ani de la Zeleznicar Pancevo, echipă care a încheiat pe locul patru în campionatul Serbiei. 

Stefan Pirgic nu vrea să semneze cu FCSB

Presa din Serbia a spus că FCSB a făcut deja o ofertă oficială pentru Pirgic, însă, deși s-a scris că transferul are șanse foarte mari să se concretizeze, se pare că acesta nu se va materializa în cele din urmă. 

Conform Telegraf.rs, Pirgic nu ar vrea să dea curs transferului la FCSB, deoarece cei de la Zeleznicar Pancevo îl văd ca pe un jucător de bază pentru viitorul echipei, iar el ar fi mulțumit de acest statut pe care l-a căpătat la formația din Pancevo cu care a și semnat recent un nou contract. 

Zeleznicar Pancevo a încheiat sezonul pe locul patru în clasament și va evolua în preliminariile Conference League, iar antrenorul Radomir Kokovic, antrenorul echipei, are de gând să se bazeze pe fotbalistul dorit de FCSB.

  • 800.000 de euro este cota de piață a lui Stefan Pirgic, potrivit Transfermarkt.

Pirgic a început fotbalul la FK Rad, iar de-a lungul timpului a trecut prin academiile celor de la Steaua Roșie, Partizan și Vozdovac.

Pirgic a debutat la seniori la Smederevo, iar după doar câteva luni a ajuns liber de contract la Vozdovac, iar mai apoi la Zeleznicar Pancevo.

În acest sezon, Pirgic și-a făcut apariția în 34 de meciuri în campionatul Serbiei și a înscris patru goluri și a oferit trei pase decisive. 

