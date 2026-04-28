Liga Profesionistă de Fotbal a publicat astăzi pe site-ul oficial ”Echipa etapei a 6-a play off-out”:

PORTAR

Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova) – După ce a fost eroul din semifinalele cupei, a închis excelent poarta și la Mioveni.

FUNDAŞI

Lóránd Pászka (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) - A consumat multă energie pe durata partidei. A făcut bine ambele faze de joc.

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) - A fost la înălțime și la Mioveni! A câștigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat.

Sheriff Sinyan (CFR 1907 Cluj) – A avut o prestație fără greșeală! Este stâlpul defensivei CFR-ului.

Mario Camora (CFR 1907 Cluj) – Căpitanul vișiniilor ardeleni a predat o nouă lecție de profesionalism prin modul cum și-a mobilizat colegii în momentele dificile. A jucat meciul cu numărul 450 în SuperLigă.

MIJLOCAŞI

Alberto Soro (Dinamo) – A oferit o pasă de geniu pentru Cîrjan, în urma căreia s-a mărit diferența pe tabelă. Impresionează prin modul cum se adaptează rapid cerințelor venite de pe banca tehnică.

Florin Tănase (FCSB) – A marcat pentru a patra rundă la rând. A ajuns la 23 de contribuții ofensive în ediția curentă.

Samuel Teles (Universitatea Craiova) – A marcat un gol extrem de important, care o readuce pe Universitatea Craiova în fruntea clasamentului.

ATACANŢI

Alexandru Musi (Dinamo) – Intrat în repriza secundă, a marcat un gol foarte frumos. A fost un meci special, asta pentru că a bifat a 100-a prezență pe prima scenă.

Andrei Dumiter (FC Botoșani) – Introdus pe durata partidei, a marcat golul care le-a asigurat botoșănenilor prezența și în ediția următoare de SuperLigă.

Daniel Armstrong (Dinamo) – Rămâne același fotbalist dispus să se lupte pentru fiecare minge. A contribuit la două dintre reușitele roș-albilor bucureșteni.

ANTRENORUL ETAPEI

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) – A fost inspirat în alcătuirea echipei, iar la final s-a bucurat de un succes mare!