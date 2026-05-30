Simona Halep a participat vineri seară, la Palatul Parlamentului, la gala dedicată aniversării a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia Comăneci, unde a afirmat că fosta mare campioană i-a fost mereu alături în momentele importante din carieră.

"Nadia m-a susţinut la meciurile importante mereu şi îi mulţumesc pentru asta. Când o mare sportivă, o legenda sportului mondial, a gimnasticii mondiale, nu doar la noi în ţară, vine alături de tine, îţi dă multă încredere, îţi dă mult entuziasm că poţi şi că se poate.

Mi-a plăcut tare mult de ea din prima clipă şi mă bucur tare mult că pot fi prezent în seara aceasta. Este o onoare pentru că Nadia înseamnă perfecţiune. A fost alături de mine şi în momentele mai grele, şi în momentele frumoase. Un sportiv de mare calitate, cum a fost Nadia, ştie să-ţi spună lucrurile potrivite la momentul potrivit", a afirmat Halep.

Fostul lider mondial a precizat că în cariera sa perfecţiunea a însemnat chiar prima poziţie în clasamentul mondial."Este o plăcere şi o bucurie pentru noi că putem transmite copiilor lucruri pozitive. Este şi o responsabilitate pentru noi, pentru că suntem cumva un model pentru cei mici. Important este să ajungă la sport, indiferent ce sport, şi să dorească să creadă că se poate orice. Pentru mine perfecţiunea a însemnat să fiu numărul 1 mondial şi, bineînţeles, Grand Slam-urile. Faptul că am reuşit să ating cea mai înaltă performanţă din tenisul mondial m-a împlinit ca om, dar şi ca sportiv.

Perfecţiunea întotdeauna am crezut că nu există, dar uneori, în unele momente, chiar există şi cumva putem noi să percepem că există", a mai spus Halep.

Evenimentul central al "Anului Nadia 2026", Gala "Nadia Comăneci - 50 de ani de la prima notă de 10.00", de la Palatul Parlamentului, este organizat sub egida Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) şi marchează debutul festivităţilor dedicate împlinirii a jumătate de veac de la istoricul "10 perfect" obţinut la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.La eveniment participă legende ale sportului românesc şi internaţional, oficialităţi şi personalităţi din diverse domenii.

