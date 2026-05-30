Perioada de transferuri este pe cale să se deschidă în Superliga României, iar clubul oltean, calificat și în preliminariile Ligii Campionilor după triumful din campionat, va investi sume importante în achiziții, pentru un parcurs cât mai lung în Europa, dar și pentru altă prestație lăudabilă în întrecerea internă următoare.

Este de așteptat ca Mihai Rotaru să nu se uite la bani când va veni vorba de întărirea echipei, iar sub comanda lui Filipe Coelho să ajungă jucători care să crească nivelul lotului!

După un sezon de vis, la U Craiova poate urma și o perioadă de mercato de vis

Însă, Universitatea Craiova poate face mutări importante și în dreptul plecărilor, iar în conturile oltenilor, dacă vor primi ofertele mulțumitoare pentru cei mai buni fotbaliști din lot, pot intra peste 10 milioane de euro!

Nu mai este un secret faptul că multe nume din vestiar au atras atenția, iar sursele Sport.ro din Bănie indică suma amintită când vine vorba de cedările celor mai buni jucători în schimbul banilor doriți și Mihai Rotaru și de ceilalți oameni din conducere.

Oleksandr Romanchuk (26 de ani, fundaș central din Ucraina), Anzor Mekvabishvili (24 de ani, mijlocaș defensiv din Georgia), Assad Al-Hamlawi (25 de ani, atacant din Palestina) și Steven Nsimba (29 de ani, atacant din Franța) sunt jucătorii ”propuși” de Universitatea Craiova prin prestațiile din acest sezon.

Cum dă U Craiova o lovitură de peste 10 milioane de euro pe piața transferurilor

Ei sunt în vizorul unor echipe din Europa și/ sau din zona arabă, iar oltenii pot cere milioane de euro importante, mai ales că au triumfat în Superliga României și vor juca în preliminariile Ligii Campionilor.

”Sută la sută putem lua peste 10 milioane de euro, doar dacă ne gândim la Romanchuk, Anzor, Assad și Nsimba. Însă, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine.

Vom juca în Liga Campionilor și, chiar dacă sunt pretenții mai mari când vine vorba de cedarea celor mai buni jucători, trebuie să ne gândim și la parcursul european”, a spus o sursă pentru Sport.ro.

Ar fi o adevărată lovitură pentru Universitatea Craiova dacă ne gândim și la sumele de bani oferite pentru aducerile celor patru jucători. S-au plătit 2.5 milioane de euro în total. Nsimba a venit fără sumă de achiziție.