Ioan Becali, declarație neașteptată: „Zeljko Kopic e peste Rafa Benitez”

Boateng a deschis scorul în minutul 105, iar Dinamo s-a văzut egalată după reușita lui Adrian Rus din minutul 119.

Oltenii s-au impus la loviturile de departajare în fața lui Dinamo, scor 4-1 , după 1-1 în 120 de minute. Oltenii s-au calificat în finala Cupei României, acolo unde o vor întâlni pe ”U” Cluj.

Zeljko Kopic a ratat finala Cupei României , după înfrângerea la lovituri de departajare cu Universitatea Craiova.

Impresarul a vorbit despre Zeljko Kopic, după eliminarea din Cupa României și a punctat faptul că tehnicianul croat este unul dintre cei mai buni antrenori din România.

Ioan Becali a făcut o comparație între Rafael Benitez și și antrenorul lui Dinamo și a explicat de ce îl consideră mai bun pe Kopic la ora actuală.

„Kopic a fost neinspirat cu titularizarea lui George Pușcaș cu Craiova, dar de trei ani e inspirat. E un antrenor foarte bun, mă mir că nu are oferte. Dinamo Zagreb, ok, are antrenor, e pe primul loc, dar Kopic pentru țările din apropiere, inclusiv Grecia, e un antrenor de succes după părerea mea.

Stau și mă gândesc la Panathinaikos, i-au dat lui Rafa Benitez 5 milioane de euro net pe sezon, doar pentru că a câștigat Champions League și un campionat acum nu știu cât timp. Și sunt pe locul 4, ultimii în play-off.

În situația actuală, Kopic e peste Benitez. Benitez e uzat, e expirat. Kopic e un antrenor modern. Dacă îi dai un milion, sau 1.200.000, îți rămân 4 milioane.

Benitez mai are un an de contract, iar dacă îl dau afară, trebuie să îi dea vreo 7 milioane. Mourinho a luat 140 de milioane de euro numai din clauze”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

Zeljko Kopic a venit la Dinamo în finalul a ului 2023 și este de aproape trei ani la formația roș-albă.

Antrenorul croat mai are contract cu echipa din „Ștefan cel Mare” până în vara anului 2026.