Marcu Czentye
Sorana Cîrstea s-a apropiat la o victorie de egalarea celui mai bun rezultat al carierei, în turneele de mare șlem.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) nu a obosit mai mult de 56 de minute, în turul trei al competiției de mare șlem de la Paris.

La 36 de ani, în ceea ce trebuie să fie ultima ediție a turneului de la Roland Garros la care va participa, sportiva din România a ajuns în săptămâna a doua de concurs. Și nu oricum, ci cu numai șapte game-uri cedate în primele trei tururi, profitând la maximum de statutul de cap de serie de care beneficiază în urma parcursului extraordinar avut în ultimele săptămâni.

Sorana Cîrstea vrea înapoi în sferturile Roland Garros, după 17 ani

Cu treizeci de victorii deja reușite în primele cinci luni ale anului 2026, câte succese a atins în întregul sezon anterior, Sorana Cîrstea visează cu ochii deschiși la calificarea în sferturile Roland Garros 2026, care ar însemna repetarea performanței din urmă cu 17 ani, când Cîrstea învingea în optimile întrecerii de la Paris un fost număr unu mondial, Jelena Jankovic, scor 3-6, 6-0, 9-7.

Pentru acest lucru, Sorana Cîrstea trebuie să o elimine din competiție pe chinezoaica Xinyu Wang (25 de ani, 148 WTA), care a eliminat-o pe Yulia Starodubtseva (55 WTA), scor 6-3, 7-5.

În turul secund, ucraineanca Starodubtseva reușise marea surpriză de a o scoate din competiție pe a doua jucătoare a lumii, Elena Rybakina.

Următoarea adversară a Soranei Cîrstea, clasată pe locul 148 în lume

Sorana Cîrstea și Xiyu Wang s-au mai întâlnit o singură dată, într-un meci care nu a dus la bun sfârșit nici măcar primul set. Sportiva asiatică s-a retras, într-un joc disputat la Rouen, în luna aprilie, când tabela arăta 5-3 pentru jucătoarea din România.

În 2023, Xiyu Wang a reușit cea mai înaltă clasare a carierei în clasamentul WTA, locul 49. Wang este stângace și practică tenisul de la vârsta de opt ani.

Sorana Cîrstea - Xiyu Wang se joacă duminică, 31 mai. Ora de start a meciului va fi stabilită ulterior de organizatori.

