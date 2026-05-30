Neofytos Michail (32 de ani), portarul cipriot al echipei Pafos, se va alătura Universității Cluj în această vară. Ardelenii au anunțat mutarea aproape de miezul nopții.

U Cluj l-a transferat pe portarul lui Pafos, Neofytos Michail

Michail, portar cu 17 meciuri la naționala Ciprului, a fost titularul lui Pafos în 6 dintre cele 8 meciuri din faza principală a UEFA Champions League, în acest sezon. Fostul coleg al lui Vlad Dragomir se află la final de contract, astfel că sosește gratis pe Cluj Arena.

U Cluj a adus astfel un înlocuitor pentru Edvinas Gertmonas (29 de ani), portarul lituanian care s-a despărțit în aceste zile de Universitatea Cluj și a semnat cu gruparea elvețiană Servette FC.

Neofytos Michail, care va împlini 33 de ani în decembrie, a jucat până acum doar în Cipru și Grecia. Cele mai multe meciuri (44) le are în tricoul lui Pafos, alături de care a câștigat un titlu de campion, o Cupă a Ciprului și a evoluat în faza principală din Champions League.

De-a lungul carierei, Michail a mai apărat la Olympiacos Nicosia, Anorthosis Famagusta, PAS Giannina sau APOEL Nicosia.