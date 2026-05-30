OFICIAL U Cluj, transfer de Champions League anunțat la miezul nopții! Cine îl înlocuiește pe Gertmonas

Universitatea Cluj a rezolvat un transfer important pentru sezonul viitor, după ce l-a pierdut pe portarul Edvinas Gertmonas.

Neofytos Michail (32 de ani), portarul cipriot al echipei Pafos, se va alătura Universității Cluj în această vară. Ardelenii au anunțat mutarea aproape de miezul nopții.

Michail, portar cu 17 meciuri la naționala Ciprului, a fost titularul lui Pafos în 6 dintre cele 8 meciuri din faza principală a UEFA Champions League, în acest sezon. Fostul coleg al lui Vlad Dragomir se află la final de contract, astfel că sosește gratis pe Cluj Arena.

U Cluj a adus astfel un înlocuitor pentru Edvinas Gertmonas (29 de ani), portarul lituanian care s-a despărțit în aceste zile de Universitatea Cluj și a semnat cu gruparea elvețiană Servette FC.

Neofytos Michail, care va împlini 33 de ani în decembrie, a jucat până acum doar în Cipru și Grecia. Cele mai multe meciuri (44) le are în tricoul lui Pafos, alături de care a câștigat un titlu de campion, o Cupă a Ciprului și a evoluat în faza principală din Champions League.

De-a lungul carierei, Michail a mai apărat la Olympiacos Nicosia, Anorthosis Famagusta, PAS Giannina sau APOEL Nicosia.

  • U Cluj, locul 2 în Superliga și finalistă în Cupa României, va juca în turul 1 preliminar din Europa League.

Descrierea făcută de U Cluj lui Neofytos Michael

  • Nume: Neofytos Michael
  • Data nașterii: 16 decembrie 1993
  • Poziție: portar
  • Înălțime: 1,90 m
  • Palmares: Campionatul Ciprului (2024-2025), Cupa Ciprului (2025-2026)
  • Șase meciuri în grupa de UEFA Champions League
  • Șase meciuri în preliminariile UEFA Champions League (doar trei goluri încasate)
  • Cifre în prima ligă din Cipru: 106 meciuri, 35 de partide fără gol primit
  • Zece meciuri în prima ligă din Grecia
  • Echipe pentru care a evoluat până în prezent: Olympiakos Nicosia, THOI Lakatamias, Nea Salamis, APOEL Nicosia, Aris Limassol, PAS Giannina, Asteras Tripolis, Anorthosis Famagusta, Pafos FC.
