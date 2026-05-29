Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) și-a oferit unul dintre cele mai convingătoare argumente în favoarea amânării deciziei de a se retrage definitiv din tenis.

În 2026, anul presupus a fi ultimul al carierei sale de jucătoare profesionistă, cea mai bună tenismenă a României a reușit cel mai bun meci pe zgura de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea, primă săptămână de vis la Paris

În turul trei al ediției actuale, Sorana Cîrstea nu a lăsat-o să respire pe argentinianca Solana Sierra - număr 68 mondial -, care o învinsese în turul anterior pe Jasmine Paolini, fostă finalistă la Paris.

Cîrstea s-a impus cu 6-0, 6-0, în doar 56 de minute, interval în care a comis doar nouă erori neforțate și a alternat un tenis inteligent, răbdător cu tenisul său caracteristic, în care își atacă adversara până la exasperare.

Raritatea unui dublu 6-0 confirmă nu doar forma extraordinară a Soranei Cîrstea, demonstrată inițial în capitala Italiei, ci și plusul uriaș de experiență care o ajută acum pe româncă, în fazele finale ale carierei.