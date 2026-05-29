Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) și-a oferit unul dintre cele mai convingătoare argumente în favoarea amânării deciziei de a se retrage definitiv din tenis.
În 2026, anul presupus a fi ultimul al carierei sale de jucătoare profesionistă, cea mai bună tenismenă a României a reușit cel mai bun meci pe zgura de la Roland Garros.
Sorana Cîrstea, primă săptămână de vis la Paris
În turul trei al ediției actuale, Sorana Cîrstea nu a lăsat-o să respire pe argentinianca Solana Sierra - număr 68 mondial -, care o învinsese în turul anterior pe Jasmine Paolini, fostă finalistă la Paris.
Cîrstea s-a impus cu 6-0, 6-0, în doar 56 de minute, interval în care a comis doar nouă erori neforțate și a alternat un tenis inteligent, răbdător cu tenisul său caracteristic, în care își atacă adversara până la exasperare.
Raritatea unui dublu 6-0 confirmă nu doar forma extraordinară a Soranei Cîrstea, demonstrată inițial în capitala Italiei, ci și plusul uriaș de experiență care o ajută acum pe româncă, în fazele finale ale carierei.
Pentru a treia oară în carieră, Sorana Cîrstea s-a calificat în a doua săptămână de concurs la Roland Garros.
Dacă va trece de chinezoaica Xiyu Wang, Cîrstea va reuși să își egaleze cel mai bun rezultat atins în turneele de mare șlem: calificarea în sferturile de finală, reușită de două ori, la Roland Garros în 2009, respectiv la US Open în 2023.
Sorana Cîrstea, peste Arina Sabalenka, în prima săptămână la Roland Garros 2026
Forma uluitoare a Soranei Cîrstea continuă și la Paris, iar prima săptămână a turneului major din Franța a confirmat o nouă superioritate a româncei în fața numărului unu mondial.
După ce a învins-o pe Sabalenka, de la 0-1 la seturi, pe zgura din Roma, Cîrstea a reușit să încheie primele trei tururi cedând mai puține game-uri decât a făcut-o prima jucătoare a lumii în primele două partide disputate.
Convingătoare, prea puțin spus: Cîrstea a pierdut doar șapte game-uri în primele trei tururi la Paris
Cîrstea le-a învins pe Ksenia Evremova, 6-3, 6-1, pe Eva Lys, 6-3, 6-0 și pe Solana Sierra, 6-0, 6-0, reușind să cedeze doar șapte game-uri în primele trei tururi.
De partea opusă, Arina Sabalenka le-a eliminat pe Bouzas Maneiro, 6-4, 6-2, respectiv Elsa Jacquemot, 7-5, 6-2, pierzând în numai două runde treisprezece game-uri, aproape dublul numărului de game-uri lăsate de Sorana Cîrstea, în drumul ei spre optimile de finală.