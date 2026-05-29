Vestea primită de Andrei Rațiu: pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani, după eșecul din finala Conference League

Internaționalul român în vârstă de 27 de ani a avut un parcurs foarte bun în Europa. Andrei Rațiu, care evoluează la Rayo Vallecano din 2023, a fost inclus în echipa sezonului din Conference League.

Totuși, la două zile după meci, fundașul român a primit o veste teribilă. Antrenorul care l-a transformat într-un star în Spania, dar și în restul Europei, și-a anunțat plecarea de la Rayo Vallecano.

Inigo Perez a organizat o conferință de presă specială la care a luat parte de președintele clubului, Raul Martin Presa. În cadrul conferinței, antrenorul a anunțat că pleacă de la Rayo Vallecano după trei ani petrecuți la echipă.

Antrenorul a avut și un mesaj pentru jucătorii lui Rayo Vallecano: ”Nu sunteți doar jucătorii mei, sunt mulți oameni aici care știu că m-ați susținut. Îmi cunoașteți temerile și mă ridicați. Nu voi mai împărtăși niciodată ceea ce am împărtășit cu voi în privat”.

”Este mult mai mult decât o simplă decizie sportivă aici și a fost cea mai grea decizie din cariera mea, dar cred că este necesară. Nu a existat un moment anume în care să spun că nu mai pot suporta, dar mi-am dat seama că nu mai reușeam să-mi refac energia la fel de repede ca înainte. Atunci a început dialogul interior și mă tem că anul viitor nu voi mai putea face asta.

Rayo are ceva special de care nu vrei să te desprinzi. Am perseverat și, în loc să stagnăm, am progresat. Sunt împăcat, în ciuda înfrângerii de zilele trecute. În acești doi ani și jumătate ne-am atins obiectivele împreună și am realizat lucruri la care nu se aștepta nimeni. Sunt fericit cu munca depusă.

Le-am spus jucătorilor acum aproximativ cinci zile. A fost foarte special și foarte frumos pentru mine. Am rădăcini adânci și un atașament puternic față de acest loc, dar trebuie să luăm lucrurile așa cum vin. Vreau să reafirm afecțiunea și sprijinul pe care le-am simțit în tot acest timp, dar viața merge înainte”, a continuat Inigo Perez.