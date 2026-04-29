Georgi Milanov (34 de ani) se numără printre cei mai experimentați jucători din lotul lui Zeljko Kopic. În vară, bulgarul va ajunge la finalul contractului cu Dinamo, pe care l-a prelungit la finele sezonului precedent.

Întrebat despre viitorul său într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, mijlocașul a lăsat totul sub semnul întrebării, dar a lăsat de înțeles că ar vrea să mai rămână pentru cel puțin încă un sezon la Dinamo.

Georgi Milanov: ”Iubesc orașul, sunt acasă aici”

”Mă simt ca acasă”, a fost răspunsul lui Milanov, care va fi, cu siguranță, pe placul fanilor din ”Ștefan cel Mare”. De asemenea, bulgarul este printre cei mai vechi din lotul lui Dinamo, fiind transferat în iarna anului 2024, când clubul lupta pentru evitarea retrogradării.

”(n.r. - Cum arată viitorul tău?) Nu știu, nu mă gândesc la viitorul meu acum. Acum mă concentrez să ajut echipa în aceste patru meciuri și apoi îmi voi decide viitorul.

Dacă voi pleca, sigur îmi va fi dor de Dinamo pentru că aici mă simt ca acasă. Iubesc orașul, țara este foarte aproape de casa mea. Sunt acasă aici”, a spus Milanov, pentru PRO TV și Sport.ro.

Chiar dacă nu a mai fost titular la Dinamo, așa cum s-a întâmplat în sezoanele precedente, Milanov și-a acceptat statutul și a bifat, oricum, 31 de partide în toate competițiile pentru ”roș-albi”, reușind să marcheze de două ori.

În sezonul precedent, Milanov a evoluat pentru Dinamo în 39 de meciuri în campionat, la care se adaugă și unul în Cupa României. Nu a reușit să înscrie, dar a oferit alte patru pase decisive.

Georgi Milanov, CV impresionant

Crescut de Litex Lovech, bulgarul a făcut, în 2013, obiectul unui transfer la CSKA Moscova pentru 3,6 milioane de euro. În Rusia a câștigat două titluri de campion și a evoluat în cinci sezoane în grupele Ligii Campionilor, iar apoi au urmat transferurile la Grasshopers Zurich (Elveția) ș Vidi FC (Ungaria).

De asemenea, bulgarul are în CV și două titluri de campion în țara sa natală, ambele câștigate cu Litex.