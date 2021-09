„El a fost șansa!” Grozavu, încântat de prestația lui Niczuly din meciul cu Universitatea Craiova

Ambele goluri au fost înscrise în prima repriză, din poziții neregulamentare, însă care nu au fost semnalizate de arbitrii de tușă. Sepsi a ajuns astfel la a treia remiză consecutivă, iar 'eroul' covăsnenilor a fost Niczuly, care a reușit o nouă prestație de excepție.

Portarul a respins perfect șuturile lui Ivan și Bancu, iar în a doua repriză a apărat penalty-ul lui Gustavo, salvându-și astfel echipa de la o înfrângere.

La finalul meciului, antrenorul Leo Grozavu a ținut să îl laude pe portarul său, dar și să critice erorile de arbitraj, punctând că oltenii ar fi fost favorizați. Tototdată. tehnicianul a spus că îl consideră pe Niczuly o variantă pentru echipa națională.

„Când nu a fost bară, șansa a fost el!”

„La cum s-au prezentat ostilitățile, trebuie să fim mulțumiți. Un portar în zi fantastică, atunci când nu a fost bară, șansa a fost el. Un arbitraj părtinitor, din ce îmi dau seama, sunt de 40 de ani pe terenul de fotbal, poți să îți dai seama de anumite faze.

Un antrenor eliminat, nu se știe de ce, e clar că nu pot fi judecați toți la fel.

Mi-e greu să vă spun cum va arăta echipa, suferim în continuare, am pierdut o serie de jucători importanți, cei care au venit nu s-au obișnuit cu ce facem noi încă. Cred că meritam să luăm trei puncte cu FCSB, meritam trei și cu FC Botoșani acasă, am jucat bine, o echipă care cu noi nu a reușit să își impună jocul, la Craiova am întâlnit echipă de calitate, care a avut și puțin ajutor.

Mi se pare normal ca orice jucător care joacă în prima ligă, de asta se pregătește, pentru echipa națională. De doi ani joacă extraordinar, cred că avem un portar la echipa națională titular care merită toată stima noastră, dar în vederile selecționerului cred că poate fi orice jucător de la Sepsi care e român”, a spus Leo Grozavu la finalul meciului,