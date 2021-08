Unul dintre jucătorii de bază de la Sepsi OSK, exclus din lot de Leo Grozavu! Motivul invocat de antrenor 

Antrenorul echipei din Sfântu Gheorghe a hotărât să nu se mai bazeze pe serviciile lui Anass Achahbar.

După primele șase etape din Liga 1, Sepsi OSK a acumulat doar 5 puncte și ocupă locul 13 în Liga 1. Cu toate acestea, Leo Grozavu a hotărât să renunțe definitv la unul dintre cei mai consacrați jucători din lot.

Antrenorul grupării din Sfântu Gheorghe a decis să nu se mai bazeze pe Anass Achahbar (27 ani). Tehnicianul își motivează decizia și susține că atacantul nu se pregătește corespunzător și nu profită de șansele primite.

Grozavu: „Am căutat să-i găsesc coarda sensibilă, n-am reușit”



„Nu mai apare în echipă deoarece nu se pregătește cum trebuie. Nu e ceea ce eu aștept. Am avut multe discuții cu el. Nu aduce niciun plus acum. I-am tot dat șanse! Am vorbit, am căutat să-i găsesc coarda sensibilă, n-am reușit, am hotărât să nu mă bazez pe serviciile lui.

Vedem ce se va decide în cadrul clubului, eu nu mă bazez pe el, clubul decide dacă îl mai ține sau nu”, a declarat Leo Grozavu pentru gsp.

Format la juniorii lui Fayenoord



Anass Achahbar a bifat doar două meciuri în acest sezon pentru Sepsi OSK, ambele cu Spartak Trnava, din turul 2 preliminar al Conference League. Format la juniorii lui Fayenoord, vârful de atac a jucat 43 de meciuri pentru prima echipă a neerlandezilor, reușind să marcheze 9 goluri.

Anass Achahbar a sosit în ianuarie 2020 la clubul din Sfântu Gheorghe, alături de care mai are contract până în vara lui 2022. În cele 51 de meciuri sub comanda lui Leo Grozavu, jucătorul a înscris de cinci ori și a oferit 4 pase decisive.

Tweet sepsi Leo Grozavu Anass Achahbar Citeste si: Românii joacă la PRO X! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30!