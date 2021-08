”Mi-au pus pumnul în gură!" Leo Grozavu a răbufnit după înfrângerea cu Farul

Sepsi OSK a pierdut duelul cu Farul Constanța.

Trupa lui Leo Grozavu a controlat meciul, însă nu a reușit să obțină nici măcar un punct din acest duel. Echipa rămâne cu doar patru puncte în acest sezon, fiind pe locul 9. Ea ar putea fi depășită de Voluntari sau de Craiova, în cazul în care una dintre aceste echipe își câștigă meciul.

Grozavu nu a fost mulțumit de rezultat, spunând că echipa lui merita mult mai mult din acest meci, mai ales că cele mai mari ocazii ale meciului le-au aparținut.

„N-am înţeles nimic. Aşa e în România. Mi-au pus pumnul în gură. Niciodată nu o să pot fi eu judecat ca şi un antrenor de la CFR, de exemplu.

”Le-a fost frică să ia decizia împotriva cuiva”

Nu am înţeles nimic. Am cerut o explicaţie. M-am ridicat în picioare, nu am jignit, nu am zis nimic. Domnul Antonie din frica de a-i da cartonaşul la Hagi mi l-a dat mie. Le-a fost frică doar să ia decizia împotriva cuiva şi aşa i-a dat şi mie. Antonie totuşi nu aude când se strică împtoriva unei etnie. Reprezentăm şi noi România. Prea multă ura. Trăim în România se vede.

Am atras atenţia din timpul săptămâni.. Am fost superiori Farului. La singura greşeală, lipsă de reacţie am luat un gol. Ne-a lipsit luciditatea. Suferim. Nu aş vrea să vorbesc despre fotbal că nu cum acum. Nu sunt lăsat să joc fotbal. Atât cât ştiu şi eu. Nu ştiu când revin cei accidentaţi”, a declarat Grozavu, după meci.

