„Ce, credeți că am jucat la nimereală?”. Mihai Iosif, spectaculos după victoria cu FCSB 

Rapid a câștigat cu 1-0 întâlnirea cu FCSB.

Rapid s-a impus în derby-ul cu FCSB, 1-0, din etapa a cincea a Ligii 1, autogolul lui Vinicius făcând diferența între cele două echipe.

Victoria giuleștenilor a fost și mai dulce datorită celor 40. 000 de fani de pe Arena Națională. Inclusiv Mihai Iosif a fost impresionat de suportul fanilor.

„Am făcut fericiți zeci de mii de oameni. Le-am spus jucătorilor că este un privilegiu să faci pe cineva fericit și nu îl are oricine. Le mulțumesc oamenilor care au cântat în continuu!”, a declarat antrenorul Rapidului la finalul meciului.

Întrebat dacă a mizat doar pe sprijinul suporterilor din tribună, tehnicianul a ținut să specifice că planul tactic pentru meciul cu FCSB a fucționat.

Iosif: „Vi s-a părut că au avut o ocazie clară?”



„Credeți că am jucat la nimereală? Vi s-a părut că au avut vreo ocazie clară? Normal că am avut o tactică, dar categori că am tratat meciul, așa cum am crezut noi de cuviință.

Noi ne-am făcut jocul nostru. Ne-am uitat la ei toată săptămâna și am putut să îi anihilăm”, a precizat Mihai Iosif.

În urma succesului cu FCSB, după primele cinci meciuri ale campionatului, Rapid se clasează pe poziția a doua, cu 13 puncte, la două puncte în spatele CFR-ului.

