"Aș vrea să îl invit pe Sir Ilie Dumitrescu la meciul următor!" :) Mihai Iosif, în extaz după victoria cu CS Mioveni 

Rapid a reușit a doua victorie consecutivă în Liga 1.

Rapid a câștigat cu 2-0 întalnirea cu CS Mioveni. Giuleștenii au ajuns la a doua victorie consecutivă, după ce în prima etapă au învins-o pe Chindia Târgoviște cu 1-0, și ocupă prima poziție în clasamentul Ligii 1.

Mihai Iosif a precizat la finalul meciului că trăiește un vis din care nu vrea să se mai trezească.

"Am țipat de pe margine. Avem o galeria atât de minunată, încât trebuie să vorbești mai tare. Din păcate nu știu dacă mă aude cineva. Mi-au plăcut toate lucrurile. A fost 2-0, suntem pe primul loc. O să facem o poză să o punem în ramă. Nu știu în ultimul timp ce echipă nou-promovată are 6 puncte, nu am primit niciun gol. Vrem doar liniște la Rapid, să fim lăsăți în pace să ne facem treaba!

E ceva ce nici nu mi-aș imagina să se termine. Este o poveste de viață și de film și chiar este frumoasă. Aș vrea să îl invit pe Șir Ilie Dumitrescu la meciul următor. Va fi un meci greu cu Farul, domnul Hagi joacă un fotbal frumos. Înseamnă o împlinire să îl ai ca adversar. Este inegalabil", a declarat Mihai Iosif la finalul partidei.