„Nu suntem cancaniști!” Mihai Iosif, încântat după încă o victorie în Liga 1! Ce spune despre meciul cu FCSB

Rapid este neînvinsă în campionat și se află pe al doilea loc în clasament.

Giuleștenii au un start perfect de sezon. Nou-promovați, aceștia nu au primit niciun gol în primele patru etape și sunt la două puncte distanță de liderul CFR Cluj.

Rapid s-a impus în deplasarea cu FC Argeș, iar Mihai Iosif s-a arătat încântat de prestația elevilor săi din meciul de la Pitești.

„A fost o bucurie, un meci pe care cred că l-am controlat. Imi era frica pe final să nu luam gol din centrare, am avut ocazii, am jucat foarte bine, nu am luat gol în al patrulea meci consecutiv.

Nu suntem cancaniști, nu intrăm în polemici cu arbitrii, ne vedem de antrenamente. I-am și spus că o să dea gol cu dreptul lui Pănoiu, a fost inspirație și meritul lui, a intrat trei meciuri foarte bine.

Sunt fotbaliști profesioniști, datoria mea e să îi antrenez și sper să ducă tot campiionatul, de aia sunt fotbaliști”, a declarat antrenorul Rapidului.

„Nu e nimic special!”



Întrebat despre duelul cu FCSB din etapa următoare, Mihai Iosif nu s-a arătat speriat de duelul cu vicecampioana României. Mai mult, tehnicianul a dezvăluit că meciul va fi tratat la fel ca oricare altul din campionat.

„Iau fiecare meci în parte, nu sunt mai multe puncte, tot trei, nu e nimic special. Bineînțeles, este un orgoliu, dar îl tratăm la fel ca și pe celelalte meciuri.

Nu mai vreau să avem încărcătură cu nicio echipă, efectiv sunt toți adversarii noștri, îi respectăm, încercăm să oferim un răspuns pe măsură. Vom vedea dacă putem să îi învingem, vom juca de la egal la egal și așteptăm”, a spus Mihai Iosif la final.

