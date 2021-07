„Nu ne-au surprins!” Mihai Iosif, încântat după remiza de pe Arena Națională! Ce a spus antrenorul 

Rapid și Farul au remizat în a treia etapă din Liga 1.

Giuleștenii sunt neînvinși în startul campionatului, și mai mult decât atât, nu au primit niciun gol până acum. În meciul de pe Arena Națională, cu Farul, cele două echipe și-au împărțit ocaziile, însă niciuna dintre ele nu a reușit să înscrie.

La finalul partidei, Mihai Iosif s-a arătat mulțumit de prestația jucătorilor săi, evidențiind că jocul Farului a fost analizat în detaliu, motiv pentru care fotbaliștii lui Hagi nu au reușit să surprindă apărarea giuleșteană.

„Cred că a fost un meci echilibrat, un rezultat corect, cred, cu ocazii de ambele părți. Nici noi, nici ei nu am primit gol de trei etape. Un spectacol deosebit și în tribune, per total cred că a fost un rezultat corect.

Nu cred că se aștepta nimeni să avem un asemenea start, cum nu cred că se aștepta nimeni să intrăm în playoff, cum nu cred că se aștepta nimeni să promovăm. Vrem să vorbim mai puțin și să facem lucrurile cât putem de bine. Ne antrenăm zi de zi foarte bine, poate vor veni și momente în care nu ne va ieși jocul, dar sub nicio formă nu veți auzi că vom munci mai mult, muncim zi de zi foarte mult.

Am fost combinativi, cred că jocul nostru a fost destul de bun. Am avut ocazii, dar nu am înscris. Cred că ambele echipe am câștigat un punct. Au un joc frumos, un joc plăcut, dar cred că și noi ne-am ridicat la nivelul jocului.

O echipă bună, combinativă, au încercat să ne surprindă prin schimbarea sistemului, dar nu ne-au surprins. I-am analizat destul de bine și am știut cum vor juca.

L-am invitat pe domnul Dumitrescu, a spus că vine la inaugurarea Giuleștilui. E open non-stop, când vrea să vină.

Noi respectăm oamenii din fotbal, respectăm valorile fotbalului românesc, respectăm olimpicii, care au luat medalii. Respectăm sportul, iar oamenii care au făcut istorie pentru România, cred că merită mult mai multă apreciere”, a spus Mihai Iosif la finalul meciului.