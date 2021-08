"Ăsta este obiectivul clubului, salvarea de la retrogradare!" Mihai Iosif, declarație sinceră după victoria din derby

Rapid a învins FCSB cu 1-0.

Giuleștenii au făcut un meci perfect din punct de vedere tactic și s-au impus în fața celor de la FCSB, cu 1-0, datorită unui autogol marcat de Vinicius. Antrenorul Rapidului se declară încântat, însă rămâne cu picioarele pe pământ și anunță ca obiectivul este salvarea de la retrogradare, nu lupta la titlu.

"Da, încă mai am voce, am cântat cu galeria. Suntem bucuroșii cu toții. Am tot auzit că am jucat cu echipe slabe, noi ne respectăm absolut toți adversarii. Ar trebui să fie oamenii mai ponderați. Am închis culoarele, nu cred că au avut vreo ocazie clară.

Ne vedem de treaba, nu deranjăm, nu căutăm cancanuri. Seriozitate, asta este cuvântul, mergem înaintea. În același timp este multă pasiune, încredere reciprocă și bineînțeles, suporterii, care sunt că al 12-lea jucător. Sapunaru e foarte important, sunt foarte fericit că e lângă mine, un căpitan în adevăratul sens al cuvântului.

De când am preluat echipa am tot auzit că ba am avut noroc, ba nu știu ce. Ăsta este obiectivul clubului, salvarea de la retrogradare. Dacă vom ajunge mai sus, ne vom bucura și luăm fiecare meci că atare", a spus Mihai Iosif.

