„Am dominat CFR Cluj! Îmi doresc să câștige FCSB” Cristi Tănase le-a pus gând rău clujenilor

FC Argeș a pierdut duelul cu CFR Cluj, 0-1, din etapa a șasea a Ligii 1.

CFR Cluj a obținut a șasea victorie în Liga 1, din tot atâtea meciuri. Ultima victimă a clubului din Gruia a fost FC Argeș, care a pierdut meciul de pe teren propriu cu 0-1, singurul gol al partidei fiind marcat de Omrani.

Cristi Tănase consideră că CFR Cluj nu merita cele trei puncte sâmbătă seara. De asemenea, mijlocașul care e evoluat 6 sezoane pentru FCSB, a ținut să își susțină favorita înaintea derby-ului din etapa a șaptea, dintre CFR și FCSB.

„Am dominat CFR Cluj, nu cred că meritam să pierdem în această seară. Un rezultat de egalitate era echitabil. Doar golul au avut în plus față de noi.

Eu cred că s-a văzut oboseala la ei în a doua repriză.

Eu cred că CFR are șasne mari să ia titlu, dar și Steaua cu venirea lui Edi Iordănescu are șanse mari. Cum am spus-o de fiecare dată, îmi doresc să câștige Steaua.”, a precizat Cristi Tănase la finalul partidei.

CFR Cluj și FCSB se întâlnesc duminică, 29 august, de la 21:00 în derby-ul etapei a șaptea,iar meciul va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

