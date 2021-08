Șumudică susține că e pace și prietenie în vestiarul celor de la CFR Cluj. "Nu s-a întâmplat nimic!"

Marius Șumudică, antrenorul formației CFR Cluj, a avut un discurs dur la finalul partidei cu Steaua Roșie, 0-4 în manșa tur a play-off-ului Europa League.

Spiritele s-au încins în vestiar după ce tehnicianul a susținut că doar Petrila a fost fotbalistul care s-a remarcat, lovind indirect în jucătorii cu experiență ai ardelenilor. Conform digisport.ro, Mario Camora, Ovidiu Hoban și Ciprian Deac ar fi scandat în vestiar "La revedere, Șumi!", în timp ce antrenorul se afla în fața jurnaliștilor, la conferința de presă.

Deși mai multe publicații au dezvăluit situația tenisionată, Șumudică infirmă însă cele relatate și pretinde că "lucrurile sunt complet normale".

"Nu s-a întâmplat nimic la CFR Cluj, lucrurile sunt complet normale. Au fost niște discuții după jocul cu Steaua Roșie, discuții normale. Lucrurile sunt ok, ne pregătim de următorul joc, cu FC Argeș. Am urmărit ieri Young Boys - Ferencvaros, unde Young Boys au reușit să învingă cu 3-2 după ce au jucat peste 70 de minute în zece oameni. Referitor la toate criticile aduse atunci.

Nu am nicio problemă cu niciunul dintre ei (n.r. - Deac, Camora, Hoban). Sunt lucruri de bucătărie internă, care trebuie să rămână aici și care sper că vor rămâne aici. Eu am luat o poziție după meciul cu Steaua Roșie, unde am luat patru goluri pe greșeli personale. Nu este nicio problemă, cine merită să joace în continuare va face parte din primul 11", a spus Șumudică, potrivit digisport.ro.

