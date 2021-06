OFICIAL! Cristi Tanase a semnat cu FC Arges! "Ma bucur ca m-am intors acasa"

Cristi Tanase, 34 de ani, s-a intors la FC Arges dupa 12 ani.

"Ma bucur foarte mult ca dupa 12 ani m-am intors acasa. Toata lumea stie ca FC Arges este un club cu istorie, un club cu pretentii. Eu sper sa ajut foarte mult echipa si sa facem un sezon cat mai bun. Eu sper sa prindem play-off-ul pentru ca s-au facut niste transferuri foarte bune.

Cu multa munca si seriozitate sper sa reusim. Anul acesta va fi un campionat foarte puternic pentru ca au revenit Rapid si Craiova. Dar chiar si asa ne putem gandi la play-off", a declarat, intr-o conferinta de presa, Cristi Tanase.

In cariera sa de fotbalist, Cristi Tanase a evoluat pentru FC Arges, FCSB, Tianjin Jinmen Tiger, Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor, Giresunspor si Academica Clinceni. Mijlocasul are in palmares trei titluri, doua Cupe ale Romaniei, Supercupa Romaniei si Cupa Ligii.

Alaturi de Cristi Tanase, FC Arges a reusit sa-i transfere pe Andrei Pitian (fundas central, 25 de ani), Denis Dumitrascu (fundas stanga, 26 de ani), Joao Miguel (fundas central, 27 de ani), Jucie Manuel Lupeta (atacant, 28 de ani) si Diogo Viana (extrema, 31 de ani).