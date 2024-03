Ilfovenii au pierdut meciul cu Metaloglobus, scor 2-0, și sunt matematic eliminați din cursa pentru play-off-ul din Liga 2.

Înainte de startul acestui sezon, cei de la Chiajna au adus mai mulți jucători cu experiență la nivelul primei ligi pentru a ataca promovarea directă. Erik Lincar a avut la dispoziție jucători precum Gabi Torje, Adrian Scarlatache, Cătălin Hlistei, Paul Pîrvulescu, Adrian Bălan, Iulian Roșu sau Denis Ispas.

Și bugetul a fost unul pe măsură, spune președintele clubului, Cristian Tănase. Dacă în anii precedenți Chiajna a avut un buget de mai puțin de un milion de euro, în acest sezon ilfovenii au avut la dispoziție 1,4 milioane de euro.

Cristi Tănase a dezvăluit ce buget a avut Chiajna în acest sezon de Liga 2

„După meciul cu Ceahlăul, exact la asta mă gândeam. Am realizat pericolul în care suntem, mi-a fost teamă și de jocul acesta. Dacă am fi câștigat, mai aveam niște șanse. Mici, dar existau! Ca și buget, am depășit bugetele din anii trecuți. Când am jucat barajul cu Chindia Târgoviște, am avut 860.000 de euro. Anul trecut am avut 940.000. Anul ăsta ne-am depășit bugetul cu aproximativ 450.000 de euro. Deci ne-am dus undeva la 1,4 milioane de euro.

Cifrele le știu, le visez noaptea! Cu asta mă ocup. Repet, este frustrant să mărești bugetul, să ai așteptări și să ai niște dezamăgiri atât de mari. Preocuparea mea este să ne concentrăm pe ultimele două meciuri din sezonul regulat și să vedem cum putem reduce puțin din această pierdere.

Pentru noi, ratarea obiectivului înseamnă un eșec, ca în fiecare an. În acest an am mărit bugetul sperând că vom reveni în Superligă, aducând jucători cu experiență. Am reușit să le punem la dispoziție ceea ce au solicitat.



Împreună suntem și la greu, dacă promovam eram împreună și la bine. Eu, unul, trebuie să-mi asum acest eșec dureros și dezamăgitor. Cam ăsta este bugetul, știu cifrele, le visez!”, a spus Cristi Tănase, în dialog cu Sport.ro.

În ultimele două etape din sezonul regulat, Concordia Chiajna va înfrunta CSC Dumbrăvița (acasă) și Unirea Dej (în deplasare). Ulterior, ilfovenii vor fi repartizați în una dintre cele două grupe de play-out.

Concordia Chiajna a petrecut opt sezoane consecutive în Liga 1. A retrogradat în 2019 și nu a reușit să revină în eșalonul de elită, indiferent că antrenorul s-a numit Florin Bratu, Claudiu Niculescu, Ianis Zicu, Eugen Trică sau Erik Lincar.