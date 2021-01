Cristi Tanase, TRANSFER MONDIAL! :)) E nebunie totala pe pagina lui de Wikipedia: e dat la Barcelona, Real, Bayern, Inter si AC Milan! Ce a putut sa apara pe net

Mijlocasul Academicii Clinceni este protagonistul unei 'farse' pe propria pagina de Wikipedia.

Pagina de Wikipedia in varianta internationala a lui Cristi Tanase a fost 'sparta'! Cineva s-a distrat pe seama jucatorului lui Clinceni, schimbandu-i nu doar numele in Cristian Ronaldo, ci si intreg parcursul in cariera. Astfel, dupa modificarile facute de hackeri, Tanase si-ar fi inceput cariera la echipa a doua a lui Real Madrid, iar in 2003 a fost promovat la echipa mare, in tricoul careia ar fi jucat 105 meciuri.

Farsa nu s-a oprit aici. Conform paginii sale de Wikipedia, Tanase a mai jucat la AC Milan, Inter Milano, FC Barcelona, Liverpool, Napoli, Galatasaray, Paris Saint-Germain si Bayern Munchen, echipa la care apare ca ar activa si in prezent. :)

Cu toate astea, realitatea este cu mult diferita fata de datele de pe Wikipedia. Tanase a semnat in toamna cu Clinceni, dupa ce a ramas liber de contract. Fostul jucator al FCSB-ului a bifat in acest sezon 11 meciuri in tricoul lui Clinceni si a reusit sa ofere si un assist.