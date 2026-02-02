Derby-ul din zona Moldovei, între două echipe cu pretenții la play-off, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Un rezultat bun pentru celelalte echipe aflate în cursa pentru un loc în ”TOP 6”, având în vedere că majoritatea au câștigat în această etapă.



FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0. Luptă strânsă pentru play-off



În urma acestui rezultat, FC Botoșani ajunge la 39 de puncte și urcă pe locul cinci, la egalitate cu U Cluj, dar cu un golaveraj mai bun. Echipa pregătită de Leo Grozavu nu reușește să depășească forma slabă din ultima perioadă și ajunge la șase meciuri fără victorie în campionat.



De partea cealaltă, Oțelul rămâne pe locul opt, cu 37 de puncte, iar distanța față de locurile de play-off este acum de doar două puncte.



În această rundă a câștigat și FCSB, scor 1-0 cu Csikszereda. A fost primul succes pentru campioana României în 2026, iar echipa lui Elias Charalambous continuă să spere la play-off, chiar dacă rămâne pe locul 11, iar lupta rămâne încinsă.



Programul etapei 25 din Superliga României:



Petrolul - Unirea Slobozia

U Cluj - FC Argeș

Hermannstadt - Rapid

Metaloglobus - Csikszereda

UTA Arad - CFR Cluj

Farul Constanța - Dinamo

Universitatea Craiova - Oțelul Galați

FCSB - FC Botoșani



Cum arată clasamentul din Superligă după 24 de etape:

