Florin Manea este agentul brazilianului Mateus Santos (24 de ani).

Mateus a fost legitimat un an la FC Porto

Născut la Manga (Minais Gerais), acesta a fost format la academiile celor de la Paulista de Jundiai, FC Porto (2017-2018 / împrumutat), Gremio Porto Alegre (2018 / împrumutat) și Atletico Mineiro (2019-2020), iar la seniori a fost legitimat la Paulista (2017-2019), Atletico Mineiro (2019), Vila Nova FC (2020 / împrumutat), Ituano (2020-2021), Sao Bento (2021), FC Botoșani (2021-2022) și FCV Farul Constanța (2023). Ajuns liber de contract la Ovidiu, în ianuarie 2023, sud-americanul a bifat 13 meciuri (2 ca titular) și două goluri pentru campioana Superligii din acest sezon. Poate juca extremă dreapta și extremă stânga și este cotat la 250.000 de euro.

Eric, adus la Farul pentru o mai bună comunicare cu brazilienii din lot

"Pe Mateus l-am adus în România la Botoșani. Am un prieten care e agent în Portugalia. E portughez, dar merge mult în Brazilia. A jucat în România, la Bistrița, la Vaslui. Îl cheamă Braganca (n.r. - Jaime Braganca / 39 de ani / extremă stânga / a jucat în România la Gloria Bistrița, FC Vaslui și Corona Brașov). Am rămas în relații bune, m-a sunat când s-a făcut impresar. Chiar m-a sunat zilele trecute și are un jucător care a trecut pe la Red Bull Salzburg și ar vrea să-l aducă în România. Eu greu să faci atractivă Liga 1, să vină gratis pe salarii de 3-4.000 de euro pe lună. E o loterie.

Mateus a fost un an la FC Porto, a jucat la echipa de tineret. Brazilienii sunt foarte talentați, dar au un caracter aparte, trebuie să știi cum să-i faci să dea ce au mai bun. Mateus era pe undeva prin Brazilia, l-am adus la Botoșani, acolo a avut niște certuri cu Croitoru. Văd că la Hagi s-a cumințit, are un respect mai mare pentru Hagi. A ajutat echipa în acest sezon. Nu a fost determinant, dar a dat și niște goluri, a fost la un nivel bun când s-a apelat la el.

Problema lor era că erau în România de doi ani și nu vorbesc românește. Asta e o mare problemă. Acum văd că Hagi a făcut un lucru inteligent, l-a adus pe Eric (n.r. - Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din campionatul românesc, cooptat recent în staff-ul campioanei), care vorbește româna și e brazilian de-al lor. Ușor-ușor încep să învețe limba română, încep să înțeleagă mentalitatea de aici. Cu tot respectul, Botoșaniul e un oraș... Acum, la Constanța, e fericit, zboară. E un oraș mai mare, mai frumos. Mai e și Hagi antrenor, îl știu și ei, brazilienii. Plus, sunt condiții bune la Farul, au tot ce le trebuie. Cazare, mâncare, preparatori, deplasări bune...

Un antrenor a dus să semneze cu Vaslui: "Am ieșit la plimbare și m-am trezit în câmp"

La fel la Vaslui. Pe toți jucătorii pe care îi aduceam la Vaslui îi semnam în Antalya. Dacă vedea cineva Vasluiul înainte să semneze contractul, nu-l mai prindeam. Mi-a zis Adailton ceva. 'Florine, dacă te vede nevastă-mea, prima dată îți dă un pupic pe obraz pentru că am luat 500.000 pe an la Vaslui. După aia îți dă un mare pumn pe obrazul celălalt pentru că ne-ai adus într-un asemenea oraș'. Acolo stăteau în casă toată ziua și mai fugeau la Iași, din când în când. Ce să faci la Vaslui? Era o stradă. A fost un antrenor o dată și i-am zis 'Hai să semnăm la 8 dimineața!', ca să nu iasă din cameră. Ajunsesem seara, pe întuneric nu-și dăduse seama de nimic. Când să semnăm mi-a zis 'Florine, eu nu stau aici. Am ieșit la plimbare și m-am trezit în câmp'.

"Nu am luat comision de la Farul, Hagi a fost idolul meu"

Mateus mai are contract încă un an și apoi drept de prelungire pentru un an. Cred că rămâne sigur și sezonul viitor la Hagi. Hagi a fost idolul meu când eram mic. Nu am luat comision, nu am luat nimic. L-am dus acolo pentru respectul pe care îl am pentru Gică Hagi. Am o mare admirație pentru el și îmi place ce face.

Deși eu sunt obiectiv. L-am vrut selecționer, dar am înțeles de ce nu a putut să fie pus la națională, pentru că era conflict de interese. Nu că l-aș acuza de așa ceva, dar apăreau discuții cu Ianis acolo și fiind patron la Farul. Face lucruri foarte bune acolo, scoate jucători, a luat titlul cu unul dintre cele mai mici bugete, are o medie de vârstă mică. Omul chiar știe ce face. Lumea zicea că și-a riscat banii. Și-a riscat banii, dar și-a riscat în ceva ce știe să facă foarte bine. Nu i-a riscat la agricultură, ci în meseria unde este foarte priceput", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Foto - Farul Constanța (FB)