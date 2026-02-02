Rusia a fost interzisă de FIFA să participe la turneele internaţionale de fotbal imediat după invadarea Ucrainei în iarna anului 2022. Interdicţia a rămas în vigoare, deşi echipele de tineret au fost autorizate să participe la competiţii începând din 2023.



„Trebuie să o facem”, a declarat Infantino într-un interviu acordat Sky News, când a fost întrebat dacă va lua în considerare ridicarea interdicţiei. „Sunt împotriva interdicţiilor, sunt şi împotriva boicoturilor”, a adăugat el, spunând că acestea „nu fac decât să creeze mai multă ură”.

Ar fi un mesaj pozitiv ca „fete şi băieţi din Rusia” să participe la turnee de fotbal în toată Europa, a spus el.



Infantino menţine legături strânse cu preşedintele american Donald Trump şi i-a acordat în decembrie nou-creatul Premiu FIFA pentru Pace — considerat de mulţi o onoare simbolică, după ce preşedintele american nu a obţinut Premiul Nobel pentru Pace, în ciuda campaniei intense pe care a dus-o în acest sens.



FIFA a deschis, de asemenea, un birou în Trump Tower din New York în iulie şi a numit-o pe fiica lui Trump, Ivanka, în consiliul de administraţie al unui proiect caritabil în domeniul educaţiei, cofinanţat din vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială FIFA 2026.



Statele Unite găzduiesc Cupa Mondială în această vară, împreună cu Mexic şi Canada, şi s-au confruntat cu apeluri la boicot din partea unor cercuri politice şi sociale din cauza politicii externe a administraţiei Trump.



Rusia a găzduit turneul în 2018.

