Vor sa-l DISTRUGA pe Talpan! SOC la Steaua: omul care i-a adus CSA marca ar putea fi DAT AFARA inaintea marelui proces pentru recuperarea prejudiciului 

Razboiul dintre comandantul Stelei si juristul clubului e total! Mocanu incearca indepartarea lui Talpan din club.

Saptamana trecuta a avut loc o sedinta convocata de Mocanu la care au participat in jur de 50 de angajati ai clubului, dar si oameni din Ministerul Apararii. Cativa dintre apropiatii comandantului Mocanu au luat cuvantul si s-au plans ca nu pot lucra din cauza lui Talpan! Juristul a condus toate procesele dintre CSA si Becali, insa risca sa fie dat afara pentru abateri disciplinare. Acesta e cazul pe care conducerea CSA il construieste impotriva lui Talpan, acuzat pentru iesirile publice si pentru ca ar fi facut cheltuieli nejustificate.



Talpan se apara si spune ca toate costurile sunt acoperite de necesitati reale si acuza modul abuziv in care Mocanu se implica in activitatea sa.

Urmatorul proces mare aflat pe rolul instantei e cel legat de prejudiciul pe care Becali l-ar fi cauzat prin folosirea ilegala a brandului 'Steaua'. CSA, prin intermediul lui Talpan, cere despagubiri de 37 de milioane de euro de la Becali. Juristul banuieste ca i se pun piedici tocmai pentru ca CSA sa ajunga in situatia de a nu il mai incurca pe Becali.