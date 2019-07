BREAKING NEWS: Atac dur al lui Talpan! TALPAn pe tibia conducerii de la Steaua: "La relatii si pile eu stau cam prost, Mocanu e aterizat comandant"

Juristul Talpan s-a suparat dupa ultima conferinta de presa a comandantului CSA Steaua.

"Nu-l recomanda nimic pentru functia mea", a spus Bixi Mocanu. Talpan s-a infuriat. Spune ca evaluarea colonelului Mocanu n-are nicio valoare in ochii sai.

"Nu inteleg in baza caror criterii a stabilit domnul Mocanu ca nu pot ocupa functia de comandant al clubului. In baza caror criterii de performanta? Stabilite de cine? Cu cine? In baza caror studii? Carui grad? La studii il depasesc detasat, fara nicio problema, la cursuri cu atat mai mult, iar la grade suntem pe pozitii egale, de colonei.

La relatii si pile, intr-adevar, eu stau cam pros, toata cariera mea e bazata pe multa munca si sacrificii, nu ca a lui. Mocanu a aterizat comandant la Steaua, dupa cum el insusi recunostea, intr-un moment de reala destainuire, pe baza de criterii politice, gratie unei persoane sus puse si nu pe baza de criterii de performanta. Ce studii aveti, domnule colonel Mocanu, domnule colonel Mocanu, care va indreptatesc sa fiti comandant si pe mine nu?", a reactionat Florin Talpan.