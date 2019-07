BREAKING NEWS: Atac de ultima ora al lui Talpan! FCSB, lasata fara NIMIC: niciun titlu, nicio Cupa!!! BOMBA momentului

Juristul CSA sustine ca FCSB nu are in palmaresc nici macar trofeele castigate din 2003 incoace, de cand Becali a preluat clubul!

Lasata fara cupele istorice, FCSB ar putea avea inca o surpriza in instanta. Talpan spune ca echipa lui Becali n-are de fapt NIMIC!

"Deocamdata, conform hotararii nr. 1628, pronuntate la data de 4 iulie 2019 in dosarul 48951/1/3/2017, FCSB nu detine nici macar cele 5 titluri, 2 cupe si 2 Supercupe ale Romaniei castigate dupa 2003. Cererea conexa de chemare in judecata (actiune in constatare), formulata de FCSB, a fost respinsa ca neintemeiata. Respingand cererea, instanta a respins cererea in constatare ca FC FCSB SA ar fi detinatorul palmaresului aferent perioadei 2003-prezent.

Deoarece FCSB a introdus actiunea dupa cererea noastra, cele doua dosare avand acelasi obiect in constatare, ele au fost conexate, invocandu-se de catre mine exceptia litispendentei. Dosarul FCSB a fost atasat (conexat) de dosarul de baza, respectiv de primul dosar introdus, conform codului de procedura civila. Actiunea si apararile FCSB au fost respinse de instanta ca neintemeiate.

De altfel, in actul constitutiv al SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA, actualul Fotbal Club FCSB SA, nu se face vorbire de palmaresul CS al Armatei Steaua Bucuresti si nici de faptul ca palmaresul din perioada 1947-2003 ar apartine FCSB. Reprezentantii FCSB nu au puttu face lamuriri in baza carui act ar detine FCSB palmaresul. De altfel, FCSB nu a fost in stare sa demonstreze nici macar ca detine propriul palmares, cele cateva cupe castigate din anul 2003", spune Talpan in cel mai recent comunicat dat presei.