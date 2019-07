SUPERMECI pentru deschiderea noului Ghencea! Talpan, DISTRUS de comandantul Stelei! Care e planul clubului

Oprita a fost prezentat oficial ca antrenor al Stelei. Ii va avea ca secunzi pe Fane Nofitovici si Iulian Miu.

Oprita e sigur ca nu va rata promovarea in C. Piturca l-a sfatuit sa accepte propunerea Armatei. Visul lui Oprita e sa duca Steaua in Liga 1.

"Vom face o echipa buna care nu va avea nicio problema in a promova. Nu pot sa risc sa ratam promovarea. Orice se poate intampla, dar eu vreau sa-i asigur pe toti suporterii ca voi face tot ce depinde de mine sa duc echipa acolo unde ii e locul. Nu e usor, nu avem timp sa facem lucrurile asa cum am vrea. Trebuie sa-i aducem pe jucatori la forma cea mai buna. Sunt sigur ca n-o sa avem probleme. Trebuie sa rezolvam cat mai multi jucatori de acum. Daca apare pe parcurs ceva bun, o sa mai aducem. Nu e usor sa aduci jucatori. Aveam mai multi in cap, discutasem cu ei, dar si-au gasit echipe. In iarna, daca o sa mai avem nevoie, putem sa aducem 2,3 sau 4 jucatori buni. Nucleul as vrea sa-l facem acum. Sa nu stam in Liga a 3-a sa schimbam in totalitate echipa. Vreau sa ramana majoritatea si in liga a 3-a, sa aducem jucatori care sa vina cu un plus si cred ca e de ajuns. Florentin Dumitru m-a propus, nu m-a deranjat ca nu am fost prima optiune. S-a luat decizia ca eu sa vin la Steaua, asa e la fotbal, se negociaza cu mai multi. Nu e usor sa vii in liga a 4-a. Am hotarat sa vin pentru ca am vazut despre ce e vorba, e un proiect extraordinar. Trebuie mai intai sa dam, apoi sa cerem. Sper sa promovam an de an si sa jucam in Liga 1 cat mai repede", a spus Oprita.



Cele 7 transferuri cu nume reusite pana acum de Steaua:

Liviu Bajenaru

Marin Neagu (ex Balotesti)

Robert Elek

Rares Enceanu

Sergiu Bactar (ex CSM Resita)

Ovidiu Morariu (ex Megalurgistul Cugir)

Cristian Danalache

Comandantul Bixi Mocanu spune ca lotul va mai primi intariri si explica de ce s-au blocat discutiile cu Piturca, Balint, Panduru sau Ogararu:

"Din lotul de 24 de jucatori pe care l-am avut la dispozitie sezonul trecut mai avem 8 sub contract. Staff-ul tehnic si-a exprimat dorinta de a-i vedea pe toti pentru a vedea cine ramane si cine nu. Au venit jucatori noi, vor mai veni, o sa luam in considerare toate solicitarile din partea staff-ului tehnic. Am vorbit cu domnul Piturca de mai multe ori in ultima luna, i-am cerut un sfat. Mi-a zis sa vin, e un proiect bun. El e alaturi de acet proiect, o sa ne sprijine cu tot ce poate.

Pe Balint l-am sunat prima data, ne-a refuzat cu eleganta. Are probleme personale la Bistrita. Am vorbit cu Piturca, el a solicitat niste garantii din partea clubului ca proiectul propus de el sa primeasca resurse financiare. Am prezentat asta mai departe, din cauza aspectelor de natura bugetara nu ne-am putut angaja sa oferim aceste garantii. Basarab Panduru are contract cu un post de televiziune, au vorbit cei din club cu el si am inteles ca a declinat oferta. Ogararu e in contact difect cu noi. Suntem foarte apropiati de el. Are un contract la Academia Hagi si asta a fost tot. Cu domnul Iordanescu la fel, suntem in contact, ne ajuta cu sfaturi. Nu suntem in contact cu el in legatura cu preluarea echipei. Steaua va avea in continuare finantare. Avem si un centru de tineret destul de bun. Cred ca suntem in primele 10 academii din Romania"

Mocanu: "Talpan nu poate conduce clubul!"

Mocanu l-a intepat apoi pe Talpan, care are ambitia de a ajunge comandantul clubului. Actualul sef al CSA Steaua crede ca Talpan nu e pregatit din niciun punct de vedere sa-i ia locul.

"Traim in democratie, e dreptul fiecaruia sa se exprime. Domnul Talpan se exprima public netinand cont de regulile si regulamentele militare. Nu are pregatirea necesara, nu-si da seama ce ar insemna sa conduca CSA Steaua. Avem un buget care impune cheltuirea lui cu grija, aproape 2200 de oameni de care sa avem grija. Nu ai nevoie doar de aptitudini manageriale, ci si de cunostinte militare. Iar el nu are nici una, nici alta. Am discutat de foarte multe ori cu el. E foarte schimbator. Acum o luna, pe 7 mai, imi transmitea public ca sunt cel mai bun comandant si ca ma va sustine. Noi o sa mergem mai departe pe drumul pe care l-am ales. Incercam sa promovam echipa, il sprijinim. Dar trebuie sa dea socoteala pentru folosirea unor resurse, cum trebuie sa dam cu totii. Avem un buget constant, banii vor fi aceiasi ca anul trecut. Incercam sa tinem bugetul pe sectii. Nu exista riscul sa se desfiinteze anumite sectii. Din cele 40 de sectii din cadrul clubului, incercam sa directionam unele sectii spre autofinantare. Iar la altele incercam sa inghetam activitatea. Nu avem cum sa inchidem sectii, sunt in CIS. Sunt unele sectii care n-au avut activitate. Sper sa antrenez pe noul stadion. Dar trebuie sa trecem intai de un obstacol". a comentat Mocanu.

Adversar de top pentru inaugurarea stadionului

Revenirea lui Lacatus nu e un subiect inchis. Steaua nu-i poate oferi insa mai mult decat un rol onorific, lasa de inteles Mocanu: "Marius Lacatus e Marius Lacatus. Cautam un vector de imagine ca Marius Lacatus. Il asteptam inapoi, sunt convins ca suporterii il vor accepta dupa ce le va trece supararea. Am vrea sa ne reprezinte in relatia cu presa".

Stelistii se pregatesc deja de inaugurarea noului Ghencea. Asteapta si propuneri de la suporteri pentru stabilirea adversarei pe care Steaua o va intalni la deschiderea stadionului.

"In fiecare zi se intampla ceva la stadion, e o concentrare mare de muncitori, utilajele functioneaza si in week-end. Cred ca vom juca pe el dupa ce se vor desfasura jocurile de la EURO. E in discutie un meci de deschidere. Discutam cu George Ograru, incercam sa facem un meci de deschidere care sa aduca multi oameni la stadion. Vrem sa ne putem raporta la momentul asta si dupa ce promovam. Avem mai multe discutii. Ne bazam si pe sprijinul suporterilor, asteptam propuneri si din partea lor. Va depinde foarte mult si de Compania Nationala de Investitii, cea care face stadionul", a spus Mocanu.