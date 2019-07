EXCLUSIV | "Sa desfiinteze Talpan si Real Madrid, Chelsea si Ajax!" Duckadam a luat foc dupa ce Talpan a cerut anularea tuturor trofeelor FCSB-ului

Duckadam a vorbit despre conflictul cu CSA Steaua.

Dupa ce Florin Talpan a trimis presei un comunicat prin care arata ca FCSB nu mai are nici palmaresul din anul 2003 incoace, Duckadam a rectionat IN DIRECT la PRO X si a spus ca nu intelege aceasta decizie.

"Nu am inteles nici eu nimic din povestea asta cu palmaresul. Eu nu mai inteleg abosult nmimic, sunt depasti de situatie, in momentul in care practic tu ca CSA nu mai ai echipa de fotbal, o cedezi practic, nu mai poti sa continui activitatea, dupa 13 ani in care nu ai avut activitate, ceri despagubiri, ti se aproba. Inseamna ca din 2003 aceaasta echipa nu a existat, pai ce e asta? Din 2003 pana in prezent, campionatul Romaniei a fost un fals, toate participarile in 13 ani de zile in europa a fost un fals, toata perioada asta a disparut. Sunt lucruri avocatesti, judecatoresti, nu intelege nimeni nimic. E foarte greu de inteles, de digerat, eu in 2005 am fost invitat de catre UEFA ,am stat la masa cu printul Albert de Monaco, mi s-a dat o placheta de care sunt foarte mandru, pentru ceea ce am facut in fotbalul European, inseamna ca acesti oameni sunt paralelei, domnul Talpan le stie pe toate si justitia din Romania judeca pe niste acte si documente care nu au treaba cu realitatea propriu-zisa, aceasta echipa a evoluat in Europa, a adus zeci de mii de suporteri la stadion, nu se poate asa ceva. Eu cred ca se putea opri aceasta nebunie, acest conflict, trebuia de la inceput sa fie o discutie intre Becali si Ministul Apararii. Noi ne facem rau singuri, toata lumea ne percepe ca Steaua Bucuresti, si vine cineva care e colonel la Armata si vrea sa strice tot, toata istoria, toate meciurile Europene. Sunt foarte trist, vad ca in ultimii ani ne auto-distrugem, ne facem rau singuri, in loc sa incercam sa pastram ce am obtinut de-a lungul timpului, noi ne distrugem singuri", a spus Duckadam la PRO X.

Duckadam: "Trebuie sa ne calificam din meciul tur"

Helmuth Duckadam a spus ca spera ca FCSB sa obtinua un rezultat bun inca din meciul tur pentru ca in meciul retur Bogdan Andone sa poata baga rezervele si sa incerce anumite scheme de joc.

"Calificarea ar trebuie sa fie transata maine seara, diferenta de valoare este foarte mare, cred ca ar trebui sa luam un avantaj care sa ne dea posibilitatea sa pregatim echipa pentru campionat si urmatoarele meciuri de campionat", a mai spus Duckadam.

