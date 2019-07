BOMBA! Inainte sa ajunga sef la CSA, Talpan risca sa ramana fara slujba! Comandantul CSA il avertizeaza: "N-o sa-mi ia locul! Isi depaseste in mod repetat atributiile"

Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, a recunoscut ca vizeaza functia de comandant.

Talpan a castigat un nou proces pentru CSA Steaua, aducand probe care i-au determinat pe judecatori sa spuna ca palmaresul 1947-2003 al Stelei se afla la CSA si nu la FCSB. In emotia victoriei, pe juristul CSA l-a luat usor valul si l-a atacat in termeni duri pe comandantul CSA, Bixi Mocanu. El a recunoscut chiar ca vizeaza postul de sef al Clubului Sportiv al Armatei.

Bixi Mocanu: "Talpan isi incalca in mod repetat atributiile"



Bixi Mocanu, actualul comandant al CSA Steaua, cel care l-a succedat pe Cristian Petrea, i-a raspuns lui Talpan. Acesta i-a transmis un avertisment juristului.

"Nu cred ca poate domnul Talpan sa imi ia locul indiferent de cat de mult isi doreste. Domnul Talpan are pozitia de consilier juridic sef, dansul isi depaseste in mod repetat atributiile si, pana la urma, situatia se va regla la nivelul clubului, pentru ca nu mai putem accepta foarte mult derapajele dumnealui. Chiar nu stiu de unde are aceasta dorinta de a-si depasi conditia. Din punctul meu de vedere, ar trebui sa inteleaga ca e momentul sa revina la sentimente mai bune si sa isi faca datoria cu destul de mult succes ca pana acum", a spus Bixi Mocanu, potrivit Telekom.